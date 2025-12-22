«Свет держится»: известные украинцы поздравили энергетиков с днем энергетика

© Associated Press

Известные украинские деятели поздравили энергетиков с их профессиональным праздником.

Об этом свидетельствует видео , опубликованное компанией ДТЭК.

В частности, к энергетикам обратился ведущий Дмитрий Комаров, лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин, украинские певицы Тина Кароль, Аня Тринчер и Alyona Alyona, ведущие Юрий Горбунов и Сергей Педан, футболист ФК Шахтер Евгений Конопля, много стендап-комик Антон Тимошенко.

В день энергетика они поблагодарили тех, благодаря кому в домах украинцев есть свет.

«Только светлые люди могут победить тьму. Свет держится» - подчеркнули инфлюэнсеры.

Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в условиях постоянных российских атак.