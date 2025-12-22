- Дата публикации
«Свет держится»: известные украинцы поздравили энергетиков с днем энергетика
Украинские инфлюэнсеры поздравили энергетиков с профессиональным праздником.
Известные украинские деятели поздравили энергетиков с их профессиональным праздником.
Об этом свидетельствует видео , опубликованное компанией ДТЭК.
В частности, к энергетикам обратился ведущий Дмитрий Комаров, лидер группы «Друга Ріка» Валерий Харчишин, украинские певицы Тина Кароль, Аня Тринчер и Alyona Alyona, ведущие Юрий Горбунов и Сергей Педан, футболист ФК Шахтер Евгений Конопля, много стендап-комик Антон Тимошенко.
В день энергетика они поблагодарили тех, благодаря кому в домах украинцев есть свет.
«Только светлые люди могут победить тьму. Свет держится» - подчеркнули инфлюэнсеры.
Ранее президент Владимир Зеленский поздравил украинских энергетиков с профессиональным праздником и поблагодарил их за работу в условиях постоянных российских атак.