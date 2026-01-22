Свет исчезает по всей стране: в правительстве сообщили, где ситуация самая критическая

Отключение света. / © Associated Press

По состоянию на 22 января ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. Хуже всего в Киеве и области.

Об этом сообщил на брифинге первый заместитель Министра энергетики Артем Некрасов.

В Киеве и области продолжают применять сетевые ограничения. Над восстановлением света и тепла в столице трудятся более 160 бригад. По данным Минэнерго, частично стабилизирована работа теплогенерации, на критических объектах задействованы генераторы, развернуты пункты помощи.

В результате ночной атаки обесточены потребители в Одесской, Харьковской и Запорожской области. Кроме того, из-за сложных погодных условий обесточены 11 населенных пунктов в Полтавской области.

«В связи с массированными атаками российской федерации в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации», — подчеркнул Некрасов.

Сегодня в течение дня большинство регионов применяют аварийные отключения. Возврат к прогнозируемым почасовым графикам отключений произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что самая сложная ситуация остается в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

Над восстановлением света и тепла круглосуточно работает более 160 бригад энергетиков, в том числе

«Отдельный фокус — на обеспечении Киева альтернативными источниками энергии и установками распределенной генерации. Правительство готово оказать всю необходимую поддержку», — отметила глава Кабмина.

Как сообщалось, с утра 22 января в Украине начали вводить аварийные отключения света. В то же время в Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Ситуация в энергосистеме остается сложной из-за последствий российских обстрелов.