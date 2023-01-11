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Свет может исчезнуть в любое время: в Днепропетровской области ввели аварийные отключения

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Свет может исчезнуть в любое время: в Днепропетровской области ввели аварийные отключения

Фото: Associated Press

В Днепропетровской области превышены лимиты потребления электроэнергии, из-за чего введены аварийные отключения света.

Сегодня, 11 января, в Днепропетровской области ввели аварийные отключения электроэнергии, поэтому почасовые графики обесточивания не действуют.

Об этом сообщил глава Днепропетровской области Валентин Резниченко.

"Энергетики ввели в нашей области аварийные отключения электричества. Теперь графики не действуют. Выключения могут произойти в любое время", — проинформировал он.

По его словам, это вынужденный шаг, чтобы избежать сложных аварий и сохранить стабильную работу энергосистемы. "Она еще не оправилась от вражеских ударов. И имеет существенный дефицит мощностей. Пока же из-за морозов использование электричества сильно возросло. Лимиты потребления в области превышены", — написал Резниченко.

Он подчеркнул, что энергетики просят максимально экономить электроэнергию. "Это поможет вернуться к плановым отключениям", – отметил он.

Глава области посоветовал жителям Днепропетровщины держать заряженными телефоны и повербанки, а при необходимости приходить в "Пункты Незламности". Их в регионе более 400.

Ситуация с электроэнергией в Украине

В Украине по состоянию на 10:00 11 января потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры на востоке и в центре страны. Именно поэтому вырос дефицит мощности.

Отмечается, что всем областям доведены лимиты потребления. Они действуют на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.

Уже в 7:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения.

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Дата публикации
Просмотры
214
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