Свет может исчезнуть в любой момент: в Украине – новые отключения, внедряют ограничения
В Украине растет потребление электроэнергии, а из-за атак РФ есть новые обесточения. В Укрэнерго призвали ограничить использование техники в вечерние часы.
В Украине усложнилась ситуация в энергосистеме — во всех регионах уже применяются графики отключения света из-за последствий российских атак и роста потребления электроэнергии.
В «Укрэнерго» призвали граждан экономить электричество, особенно в пиковые часы.
По состоянию на утро 18 марта уровень потребления был на 11,1% выше, чем в это время предыдущего дня. Основная причина – снижение эффективности работы бытовых солнечных электростанций из-за облачности в большинстве регионов.
В компании отмечают, что вечерний максимум потребления остается стабильно высоким.
В каких регионах есть обесточивание
Из-за дроновых атак и обстрелов энергетической инфраструктуры обесточивание зафиксировано в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Черниговской областях.
В настоящее время энергетики уже работают над восстановлением там, где это позволяет ситуация безопасности.
Отключения света 18 марта - что известно
Из-за последствий предыдущих массированных атак во всех регионах с 16:00 до 21:00 могут применяться графики ограничения мощности для промышленности.
В то же время украинцев призывают:
ограничить использование мощных электроприборов в период с 16:00 до 21:00;
по возможности переносить энергоемкие процессы на ночь после 22:00.
В «Укрэнерго» отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться в зависимости от обстоятельств.
Ранее сообщалось, что из-за последствий ударов РФ по энергетике в Киеве снова введены графики отключений.