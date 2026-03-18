Свет может исчезнуть в любой момент: в Украине – новые отключения, внедряют ограничения

Энергетика Украины / © Reuters

В Украине усложнилась ситуация в энергосистеме — во всех регионах уже применяются графики отключения света из-за последствий российских атак и роста потребления электроэнергии.

В «Укрэнерго» призвали граждан экономить электричество, особенно в пиковые часы.

По состоянию на утро 18 марта уровень потребления был на 11,1% выше, чем в это время предыдущего дня. Основная причина – снижение эффективности работы бытовых солнечных электростанций из-за облачности в большинстве регионов.

В компании отмечают, что вечерний максимум потребления остается стабильно высоким.

В каких регионах есть обесточивание

Из-за дроновых атак и обстрелов энергетической инфраструктуры обесточивание зафиксировано в Харьковской, Донецкой, Николаевской и Черниговской областях.

В настоящее время энергетики уже работают над восстановлением там, где это позволяет ситуация безопасности.

Отключения света 18 марта - что известно

Из-за последствий предыдущих массированных атак во всех регионах с 16:00 до 21:00 могут применяться графики ограничения мощности для промышленности.

В то же время украинцев призывают:

ограничить использование мощных электроприборов в период с 16:00 до 21:00;

по возможности переносить энергоемкие процессы на ночь после 22:00.

В «Укрэнерго» отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной и может изменяться в зависимости от обстоятельств.

Ранее сообщалось, что из-за последствий ударов РФ по энергетике в Киеве снова введены графики отключений.