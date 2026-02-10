Свет не вернется быстро: эксперт ответил, сколько времени нужно для возобновления энергетики

Атак на объект энергетики. / © Associated Press

Восстановление энергетических объектов Украины, поврежденных во время ударов армии РФ, может занять год. Однако для объектов генерации сроки и сценарии ремонта могут существенно отличаться для каждого частного случая.

Об этом заявил глава подкомитета энергоэффективности Комитета ВРУ по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в комментарии «Телеграфу».

Он пояснил, что каждая подстанция или генерационная мощность «Укрэнерго» требует разного времени, чтобы восстановиться до довоенного положения. К примеру, Днепровскую ГЭС-2 до сих пор ремонтируют от массированного удара баллистикой 2023-го.

«Если каждая отдельная бригада будет работать на каждой подстанции, нужен, я думаю, не менее года времени», — подчеркнул нардеп.

По его мнению, считать следует с момента, когда будут заключены соглашения на проектирование, а дальше компания заключит договор с организациями, которые будут заниматься реконструкцией. Он уточнил, что с момента, когда они зайдут на подстанцию, им нужно где-то до года.

Массированная атака на энергетику

Последний массированный удар по энергетике Украины произошел ночью и утром 7 февраля. Под прицелом находились западные области. В частности, РФ атаковала Янтарь Ивано-Франковской области крылатыми ракетами и дронами. Под прицелом оказалась местная Янтарная ТЭС.

Власти областного центра заявили о тяжелой ситуации в энергосистеме после обстрела Ситуация со светом сложная. Мэр Руслан Марцинкив подчеркнул, что графики отключений могут быть жесткими, а также попросил людей запастись водой.

Также РФ ударила по критической подстанции во Львовской области. Эксперты предупредили о возможных перебоях в энергоснабжении западных регионов. Речь идет о Западно-украинской электроподстанции, которая является крупнейшей электроподстанцией Европы.