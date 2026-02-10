- Дата публикации
Свет не вернется быстро: эксперт ответил, сколько времени нужно для возобновления энергетики
Эксперт говорит, что ремонт после атак РФ затянется на год.
Восстановление энергетических объектов Украины, поврежденных во время ударов армии РФ, может занять год. Однако для объектов генерации сроки и сценарии ремонта могут существенно отличаться для каждого частного случая.
Об этом заявил глава подкомитета энергоэффективности Комитета ВРУ по вопросам энергетики Сергей Нагорняк в комментарии «Телеграфу».
Он пояснил, что каждая подстанция или генерационная мощность «Укрэнерго» требует разного времени, чтобы восстановиться до довоенного положения. К примеру, Днепровскую ГЭС-2 до сих пор ремонтируют от массированного удара баллистикой 2023-го.
«Если каждая отдельная бригада будет работать на каждой подстанции, нужен, я думаю, не менее года времени», — подчеркнул нардеп.
По его мнению, считать следует с момента, когда будут заключены соглашения на проектирование, а дальше компания заключит договор с организациями, которые будут заниматься реконструкцией. Он уточнил, что с момента, когда они зайдут на подстанцию, им нужно где-то до года.
Массированная атака на энергетику
Последний массированный удар по энергетике Украины произошел ночью и утром 7 февраля. Под прицелом находились западные области. В частности, РФ атаковала Янтарь Ивано-Франковской области крылатыми ракетами и дронами. Под прицелом оказалась местная Янтарная ТЭС.
Власти областного центра заявили о тяжелой ситуации в энергосистеме после обстрела Ситуация со светом сложная. Мэр Руслан Марцинкив подчеркнул, что графики отключений могут быть жесткими, а также попросил людей запастись водой.
Также РФ ударила по критической подстанции во Львовской области. Эксперты предупредили о возможных перебоях в энергоснабжении западных регионов. Речь идет о Западно-украинской электроподстанции, которая является крупнейшей электроподстанцией Европы.