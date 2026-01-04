Свет не вернется быстро: энергетики озвучили неутешающий прогноз

Энергетика Украины / © ТСН.ua

Украинцам не стоит рассчитывать на скорейшее улучшение ситуации с электроснабжением. Отключения света, вероятно, будут продолжаться как минимум до начала марта, ведь зимой энергосистема работает на грани возможностей из-за резкого роста потребления.

Об этом заявил соучредитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его словам, даже при отсутствии новых массированных атак и возможности проводить ремонты, система не способна оперативно вернуться к стабильному режиму работы.

Главной причиной напряженной ситуации эксперт называет высокий спрос на электроэнергию в холодное время года. Значительное количество домохозяйств использует электричество не только для бытовых нужд, но и отопления, что существенно увеличивает нагрузку на сети.

"Стабилизация возможна только тогда, когда снизится потребление электроэнергии на обогрев. Зимой именно это создает критическое давление на систему", - пояснил Корольчук.

Он отмечает, что такую нагрузку невозможно быстро компенсировать даже в случае стабильной работы генерации без новых повреждений. Поэтому энергетики вынуждены применять длительные и неравномерные графики отключений в регионах.

Отдельные периоды улучшения, которые украинцы могли наблюдать в последнее время, носили временный характер. Во время новогодне-рождественских праздников потребление электроэнергии снизилось, что позволило высвободить около 2000 МВт мощностей и немного выровнять ситуацию даже в морозную погоду.

Впрочем, по возвращении к привычному рабочему ритму спрос на электроэнергию снова возрос, и напряжение в системе восстановилось. Это, по словам эксперта, свидетельствует об отсутствии запаса прочности в энергосистеме.

Реальную стабилизацию, отмечает Корольчук, следует ожидать только после завершения отопительного сезона. С уменьшением потребности в электроотоплении нагрузка на сети автоматически снизится, что позволит более эффективно распределять имеющиеся ресурсы генерации.

"Даже если ушибы прекратятся и будет время на ремонты, до конца зимы ситуация принципиально не изменится", - подытожил эксперт.