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Свет отключат на все сутки: какие графики будут действовать в Украине 12 ноября
Из-за российских обстрелов свет в Украине 12 ноября будут отключаться круглосуточно.
В части областей Украины 12 ноября круглосуточно отключат свет. Ограничения будут действовать и для населения и предприятий.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Графики отключения света — что известно
В компании отмечают, что меры ограничения потребления будут действовать по следующему графику:
для промышленности — графики ограничения мощности;
для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).
Свет будут отключать из-за последствий российских обстрелов энергетики. В «Укрэнерго» уверяют, что специалисты круглосуточно ремонтируют поврежденные сети, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Проверить график по своему адресу можно на сайтах местных облэнерго.
Отключение света в Украине — последние новости
Напомним, из-за новых российских обстрелов во многих областях снова исчезает свет. Там используют плановые и аварийные отключения, а энергетики говорят, что графики могут меняться по несколько раз в час.
Кроме того, вечером 10 ноября российские войска атаковали критическую инфраструктуру Кривого Рога ударными беспилотниками.