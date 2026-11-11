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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Свет отключат на все сутки: какие графики будут действовать в Украине 12 ноября

Из-за российских обстрелов свет в Украине 12 ноября будут отключаться круглосуточно.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света / © УНИАН

В части областей Украины 12 ноября круглосуточно отключат свет. Ограничения будут действовать и для населения и предприятий.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Графики отключения света — что известно

В компании отмечают, что меры ограничения потребления будут действовать по следующему графику:

  • для промышленности — графики ограничения мощности;

  • для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1 до 3 очередей).

Свет будут отключать из-за последствий российских обстрелов энергетики. В «Укрэнерго» уверяют, что специалисты круглосуточно ремонтируют поврежденные сети, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Проверить график по своему адресу можно на сайтах местных облэнерго.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, из-за новых российских обстрелов во многих областях снова исчезает свет. Там используют плановые и аварийные отключения, а энергетики говорят, что графики могут меняться по несколько раз в час.

Кроме того, вечером 10 ноября российские войска атаковали критическую инфраструктуру Кривого Рога ударными беспилотниками.

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