Свет по графикам – уже через несколько дней: в чем причина возможного возвращения к отключениям

В Украине на следующей неделе из-за жары могут повторно ввести плановые отключения электроэнергии.

Об этом рассказал в эфире Киева 24 директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, украинская энергетическая система находится в критическом состоянии из-за отсутствия резервов и мощностей. Он отметил, что любое повышение температуры, вызванное ростом потребления электроэнергии, может серьезно повлиять на стабильность энергосистемы.

"Есть риски, начиная с понедельника и, возможно, до четверга (в пятницу прогнозируется более низкая температура), в этот период, в течение этих четырех-пяти дней, возникнут серьезные риски возврата к графикам плановых отключений. Но это не значит, что они полностью вернутся. Однако вероятность этого достаточно высока", — сказал он.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что на следующей неделе большинство областей Украины накроет жара. 17 августа в Украине ожидается температура +29...33°C, на востоке будет немного прохладнее, +27...29°C. В воскресенье и понедельник температура поднимется до +30...35°C. В Киеве в субботу будет до +30...32°C, а в воскресенье температура повысится до +32...35°C, возможны локальные грозовые дожди. Диденко также предупредила о возможных отключениях тока из-за сильной жары.

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