Свет сегодня не будут выключать – электростанции производят достаточно электроэнергии

По состоянию на утро 15 февраля в энергосистеме отсутствует дефицит мощностей. Электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления. Уровень потребления несколько снизился по сравнению с началом недели.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не доводились.

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже четвертые сутки подряд и сегодня пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление", — говорится в сообщении.

Энергетики вывели в аварийный ремонт энергоблок на одной из электростанций. В то же время включен в работу после ремонта один из энергоблоков на другой электростанции. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за нехарактерного для зимы половодья имеют много ресурсов. Благодаря благоприятной погоде растет генерация из возобновляемых источников энергии. Также идет импорт электроэнергии из Словакии.

Однако "Укрэнерго" предупредили, что при росте потребления возможно применение отключений.

В Украине также продолжаются измерения фактического потребления в областях.

"В соответствии с графиком проводится измерения в Сумской и Житомирской областях. Измерения в Ивано-Франковской и Тернопольской областях перенесены на 21 февраля. Это связано с изменением привычного режима потребления в этих регионах во время религиозных праздников, что будет влиять на результаты измерений. В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть незначительные сетевые ограничения, применяются графики почасовых отключений во избежание перегрузки оборудования", — говорится в сообщении.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на ряде электростанций, которые получили значительные повреждения от 14 ракетных и 17 дроновых волн атак россиян.

Напомним, НКРЭКУ изменила требования к облэнерго по информированию населения о графиках.

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