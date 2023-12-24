"Свет становится сильнее": поздравление президента Зеленского с Рождеством Христовым

В этом году главным рождественским желанием будет скорейшее возвращение с победой тех, кто сегодня защищает Украину

Время в канун Рождества – время самых длинных ночей в году. Но день уже начинает увеличиваться, свет начинает побеждать. Свет становится сильнее. И шаг за шагом, изо дня в день тьма проигрывает.

Об этом говорил в поздравлении украинцев с Рождеством президент Владимир Зеленский.

Украинский лидер напомнил, что уже второй год подряд украинцы вынуждены ощущать новое измерение этого светлого праздника, который всегда дарит надежду.

"Великий церковный праздник. Важный народный праздник. Семейный праздник. Рождество, которое всегда дарит надежду... Уже второй год, как мы узнали еще одну его форму, еще одно его измерение. Это Рождество во времена полномасштабной войны. Рождество, которое имеет другой настроение, контекст, другой привкус", – сказал Зеленский.

Президент также говорил об изменениях, произошедших в праздновании Рождества во время войны.

“Не такой, как всегда, семейный домашний ужин. Ибо не все из нас дома. И не у всех есть дом. И стало гораздо важнее не какие блюда на столе, а какие люди за столом. И как дорого, когда они рядом... Как изменились наши подарки, ценности, традиции? Как сегодня важно не столько то, как мы украшаем свои дома, а то, как защищаем свои дома и убираем из них мусор – выметаем врага из своего дома... Как изменились наши пожелания. Как изменились желания детей. От простых и привычных "чтобы папа раньше возвращался с работы домой" к "чтобы папа вернулся", — говорил он.

Зеленский считает, что в этом году главным рождественским желанием будет скорейшее возвращение с победой тех, кто сегодня защищает Украину.

"Чтобы вернулись все родители, мужья, братья, дедушки. Матери, жены, сестры. Вернулись победителями. Все, кто сегодня встречает Святой вечер в окопах с оружием в руках, встречая врага. Все наши воины света. Ангелы-хранители Украины, которые доказывают нам каждый день: добро победит, свет победит, надо обладать стойким духом, стойкой верой", – сказал президент.

Напомним, в Святой Вечер с поздравлением к украинцам обратился также премьер-министр Денис Шмигаль.

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