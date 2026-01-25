Свет, тепло и связь в Киеве: Шмыгаль рассказал, когда ситуация улучшится

Шмыгаль о частичном блекауте в Киеве / © Associated Press

В Киеве без света, как и вчера, остаются более 800 тысяч абонентов, действуют экстренные отключения.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«В столице по-прежнему значителен дефицит электроэнергии. Действуют экстренные отключения. Без света в столице, как и вчера, более 800 тысяч абонентов», — отметил он.

По словам Шмыгаля, в Киеве продолжаются работы по возобновлению теплоснабжения. Сегодня в столицу уже поступило две когенерационных установки. На следующей неделе ожидается поставка еще двух установок.

Кроме того, из резервов Минэнерго направили в столицу дополнительно 50 тонн дизеля для работы крупных генераторов, питающих критические объекты и дома. По данным Минразвития, за день над ликвидацией последствий российских атак работали 166 бригад. В ночное время работу продолжат 74 бригады.

Уже завтра в Киев прибывает еще 17 ремонтных бригад из Чернигова, Тернополя, Полтавы и Винницы. В случае необходимости готовы добавить еще 20 бригад, пообещал Шмыгаль.

Будет ли мобильная связь и интернет во время отключений

Кроме того, глава Минэнерго заслушал отчет по обеспечению стабильности мобильных сетей и Интернета при отключениях.

«Важно максимизировать автономность базовых станций. Люди должны оставаться на связи и иметь доступ к информации в любых условиях. Дал соответствующие поручения», — сказал он.

Напомним, по данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате атаки врага на критическую инфраструктуру столицы 24 января, без тепла остаются 1330 многоэтажек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и по меньшей мере четверо получили ранения в результате ночной атаки на Киев 24 января. Эксперт предупредил, что в ближайшие две недели в Киеве ожидается сложная ситуация с энергоснабжением из-за значительных разрушений после атак РФ.