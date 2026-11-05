Свет вернули — и снова отключили: в Минэнерго объяснили, что происходит с энергетикой

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Аварийные отключения света в Украине отменяют и вскоре вводят снова, но на это есть причина. Любые ограничения потребления электроэнергии применяют из-за российских ударов по украинской энергосистеме.

Об этом заявили в Минэнерго.

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Повреждения вследствие обстрелов значительные. Россия сменила тактику. Враг ежедневно прицельно атакует объекты, критически важные для работы энергосистемы. Только за последние 3 суток враг 78 раз прицельно бил именно по энергообъектам.

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Объясняют, что после атак диспетчеры вынуждены срочно отключать поврежденные участки, чтобы предотвратить еще большие технологические аварии. Это и есть аварийные отключения. Чтобы спасти энергосистему после очередного удара, энергетики имеют всего несколько минут, поэтому сообщить потребителям заранее об аварийных отключениях невозможно.

Как только позволяет ситуация безопасности, аварийно-восстановительные бригады начинают ремонтные работы. Они могут длиться долго, потому что количество повреждений с каждым ударом становится все больше. Кроме того, враг использует подлую практику повторных ударов, поэтому ремонтные бригады вынуждены ждать окончания воздушной тревоги на объекте.

Аварийные отключения отменяются сразу, когда диспетчеры могут стабилизировать работу энергосистемы. В то же время пострадавшие электростанции не могут выработать, а сети передать необходимое количество электроэнергии. Поэтому начинают действовать повременные отключения.

Отключение света в Украине — последние новости:

В КГГА ответили, что на самом деле происходит со светом в Киеве. В столице удалось стабилизировать ситуацию с энергоснабжением после массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. В то же время столица остается зависимой от общего состояния энергосистемы Украины, поэтому любые изменения в ее работе влияют на электроснабжение города.

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В четверг, 5 ноября, в части областей Украины введут почасовые отключения электроэнергии для бытовых потребителей. Также будут ограничивать потребление электричества промышленными предприятиями.

По информации «Укрэнерго», графики ограничения мощности для промышленности будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 23:59. В этот же период, с 00:00 до 23:59, будут применяться и графики почасовых отключений для всех категорий потребителей. Объем ограничений составит от двух до четырех очередей.

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