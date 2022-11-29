Свет включают по 5-6 часов в сутки: когда изменится ситуация

Дефицит электроэнергии в системе составляет до 30%. Потому и происходит отключение света. И потребителям будут включать электроэнергию по 5-6 часов в сутки.

В "ДТЭК Сети", работающей в Киеве и области, Одессе, на Днепропетровщине и Донетчине подтвердили включение света потребителям по 5-6 часов в сутки.

В эфире телемарафона генеральный директор "ДТЭК Сети" Дмитрий Сахарук прокомментировал ситуацию.

"Действительно, свет нашим клиентам подается ненадолго — чуть меньше, чем 5-6 часов. Но это значительно лучше, чем было 2-3 дня назад. Мы двигаемся вместе с "Укрэнерго", чтобы как можно скорее перейти к плановым отключениям, а не жить в условиях аварийных, и увеличить количество часов в сутки. В ближайшее время это произойдет", – пояснил Сахарук.

Ранее сообщалось, что украинцы сократили потребление электроэнергии на 15%.

А глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что в Украине предполагается несколько сценариев блэкаута.

Читайте также: