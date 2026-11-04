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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Свет возвращается: в части Украины отменили аварийные отключения, но ряд областей еще без электричества

Украинская энергосистема возвращается к плановым графикам ограничений после ночной работы ремонтных бригад.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Отключение света

Отключение света / © ТСН

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Энергетикам удалось частично стабилизировать ситуацию с электроснабжением в Украине после российских обстрелов. В большинстве регионов, в частности, в Киеве, аварийные отключения света заменили графиками. В то же время в шести областях зафиксированы обесточивания.

Об этом сообщило «Укрэнерго».

В компании заявили, что благодаря круглосуточной работе энергетиков ночью ситуацию в энергосистеме удалось частично стабилизировать. Большинство регионов, в частности, Киев, вернулись к графикам почасовых отключений.

«В то же время, ситуация в энергосистеме остается сложной, особенно в Киеве и Киевской области. Все привлеченные службы работают скоординированно, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия атак и стабилизировать электроснабжение», — отметили в «Укрэнерго»

Там добавили, что в настоящее время аварийные отключения света остаются только в Харьковской области.

По данным компании, в течение 3 ноября и ночью против 4-го российские войска продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру. Из-за новых обстрелов и повреждений, нанесенных в предыдущие дни, на утро среды без электроснабжения остаются потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.

«Энергетики работали всю ночь и продолжают аварийно-восстановительные работы повсюду, где это позволяет ситуация с безопасностью. Все усилия направлены на скорейшее восстановление поврежденного оборудования и улучшение ситуации с электроснабжением», — сообщили в «Укрэнерго».

Там добавили, что из-за последствий российских атак в части регионов 4 ноября вынужденно применяются графики почасовых отключений объемом до четырех очередей. Для промышленных потребителей действуют графики ограничения мощности.

Атаки на энергетику Украины — что известно

Напомним, 3 ноября «Укрэнерго» сообщило, что из-за массированной атаки РФ на энергоинфраструктуру Украины ситуация в энергосистеме существенно усложнилась, а в ряде регионов, в частности в Киеве, ввели аварийные отключения света. Только за минувшие сутки враг более 20 раз целенаправленно атаковал энергообъекты, применив беспрецедентное количество средств поражения. Тысячи энергетиков взялись устранять последствия ударов и возобновлять электроснабжение, в первую очередь заживляя объекты критической инфраструктуры.

Из-за массированных обстрелов энергосистемы и повреждения объектов киевского регионального энергоузла в столице 3 ноября ввели экстренные отключения света. Также в Киеве возникли перебои с водоснабжением и движением электротранспорта. В районах с острейшей ситуацией разворачивают пункты обогрева для жителей.

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