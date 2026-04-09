- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 191
- Время на прочтение
- 1 мин
Свет отключают по всей Украине: почему графики возвращаются
Энергетики круглые сутки работают над ликвидацией последствий российских ударов.
В Украине снова начали вводить графики отключения света. Ситуация в энергосистеме остается напряженной из-за последствий массированных российских атак.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК 9 апреля.
Несмотря на завершение отопительного сезона, энергетики вынуждены применять ограничения потребления. Ведь часть оборудования повреждена.
Впрочем, главной причиной стало существенное похолодание в Украине, которое спровоцировало рост потребления электроэнергии. Кроме того, уменьшилась генерация на солнечных электростанциях.
«Из-за облачной погоды они производят значительно меньше электроэнергии, и система теряет часть дневного ресурса, обычно помогающего балансировать нагрузку. Поэтому приходится снова вводить графики отключений света», — отмечают в ДТЭК.
В компании добавляют, что энергетики круглые сутки работают над ликвидацией последствий российских ударов. Специалисты разбирают завалы на объектах, ремонтируют поврежденное оборудование и стараются как можно быстрее вернуть потерянные мощности в энергосистему.
Напомним, 8 апреля в Украине начали внезапно вводить отключение света. В ряде областей обесточения были аварийными и явились следствием российских ударов. Однако в ряде регионов «Укрэнерго» прибегло к графику почасовых отключений для всех категорий потребителей.
Кроме того, 9 апреля также будут отключать свет по всем областям. Ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00. Облэнерго обнародовали графики.