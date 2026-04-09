Свет отключают по всей Украине: почему графики возвращаются

Энергетики круглые сутки работают над ликвидацией последствий российских ударов.

Елена Капник
Отключение света. / © Associated Press

В Украине снова начали вводить графики отключения света. Ситуация в энергосистеме остается напряженной из-за последствий массированных российских атак.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК 9 апреля.

Несмотря на завершение отопительного сезона, энергетики вынуждены применять ограничения потребления. Ведь часть оборудования повреждена.

Впрочем, главной причиной стало существенное похолодание в Украине, которое спровоцировало рост потребления электроэнергии. Кроме того, уменьшилась генерация на солнечных электростанциях.

«Из-за облачной погоды они производят значительно меньше электроэнергии, и система теряет часть дневного ресурса, обычно помогающего балансировать нагрузку. Поэтому приходится снова вводить графики отключений света», — отмечают в ДТЭК.

В компании добавляют, что энергетики круглые сутки работают над ликвидацией последствий российских ударов. Специалисты разбирают завалы на объектах, ремонтируют поврежденное оборудование и стараются как можно быстрее вернуть потерянные мощности в энергосистему.

Напомним, 8 апреля в Украине начали внезапно вводить отключение света. В ряде областей обесточения были аварийными и явились следствием российских ударов. Однако в ряде регионов «Укрэнерго» прибегло к графику почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Кроме того, 9 апреля также будут отключать свет по всем областям. Ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00. Облэнерго обнародовали графики.

