Свет выключили не по графику в доме: в ДТЭК объяснили, что делать

В условиях частых отключений из-за сложной ситуации в энергосистеме украинцам важно знать, кто именно отвечает за восстановление электричества. Причиной темноты в доме могут быть как проблемы внутри дома, так и аварии на внешних сетях.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Первый шаг — к управляющему

По информации ДТЭК, если свет исчез, специалисты советуют не спешить со звонками к диспетчеру энергосетей. Первоначально следует обратиться в ЖЭК или ОСМД.

«В большинстве случаев речь именно о внутридомовых сетях, то есть проводке подъезда, квартирах, щитовых и всё оборудование после домового щитка. За это отвечает ЖЭК или ОСМД. Они все проверят и при необходимости подадут заявку в ДТЭК», — отмечают в компании.

Кто за что отвечает

Для быстрого решения проблемы важно понимать распределение зон ответственности:

ЖЭК/ОСМД: Обслуживают все оборудование внутри здания. Иногда на их балансе могут быть даже отдельные подстанции.

ДТЭК: Отвечает за внешние объекты — подстанции, а также идущие в дом воздушные или подземные линии.

Энергетики подчеркивают, что четкое соблюдение этого порядка помогает избегать путаницы. Если жители сразу обращаются к управляющему, это позволяет быстрее определить локацию аварии. Только если проблема не найдена внутри, к делу привлекаются специалисты ДТЭК для ремонта внешних линий.

Напомним, 10 февраля, украинцам снова будут выключать свет по графикам. Ограничения вводят из-за повреждений пострадавших во время последних российских обстрелов энергообъектов. Также ТСН собрал актуальные графики для большинства областей Украины.

Из-за последствий обстрелов энергетических объектов в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях введены аварийные отключения. Энергетики работают круглосуточно над восстановлением инфраструктуры.