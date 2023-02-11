Света будет больше: Галущенко сообщил, что в Украине заработали два блока на АЭС

Украина вернула в работу два энергоблока на одной из атомных электростанций, что позволит снизить дефицит генерации электроэнергии.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко 11 февраля в эфире телемарафона на "Суспільному".

"Они (энергоблоки — ред.) очень существенно снизят дефицит в самой энергосистеме с точки зрения генерации. Это очень важное решение, важное событие сегодня. Я уверен, что сокращение дефицита испытают, прежде всего, наши граждане", — подчеркнул чиновник.

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По словам Галущенко, дефицит генерации наряду с проблемами в передаче электроэнергии являются основными двумя причинами с точки зрения ограничения подачи электричества для потребления.

"Действительно, вчера была очередная массированная атака, нанесшая удары как по генерации, так и по возможности передачи. На сегодняшний день, за счет запуска соответствующих блоков, мы существенно уменьшаем дефицит в системе. Соответственно, это повлияет на продолжительность отключений", — объяснил Галущенко.

Министр отметил, что 10 февраля прошло ровно четыре месяца после начала ежедневных атак по энергосистеме Украины.

"Пошел уже пятый месяц. Вчерашняя атака была одной из самых массированных. Суммарно более 100 ракет, если считать С-300, которые они тоже использовали, плюс две массированные атаки дронами в ночь с четверга на пятницу. Были попадания в объекты гидро- и тепловой генерации", — рассказал он.

Кроме того, зафиксированы попадания и в объекты передачи электроэнергии.

"Это варварство, которое происходит в постоянном режиме от рашистов. И, безусловно, оно влияет на возможность генерировать и передавать электроэнергию. Но наш ответ на это варварство — сегодняшнее событие. Мы увеличиваем объемы генерации в системе", — подчеркнул Герман Галущенко.

По словам чиновника, министерство работает над возможностью наращивать мощность производства электроэнергии.

"Есть несколько треков. Первое – это ремонты того, что повреждено. Далее смотрим на возможность использовать то оборудование, которое было законсервировано. Следующее, безусловно, — децентрализация энергосистемы. Это целый ряд разноплановых решений, которые уже активно реализуются", — пояснил он.

В частности, Минэнерго планирует диверсифицировать возможность производить электроэнергию на газотурбинном оборудовании.

"Этот процесс уже происходит. Важное дело — импорт электроэнергии, возможность его увеличить до максимальных объемов", — отметил Галущенко.

Министр отметил, что надеется на техническое увеличение импорта электроэнергии из ЕС в Украину до 2 гигаватт.

Напомним, Украина временно потеряла 44% атомной генерации, 75% мощности ТЭС и 33% блочных ТЭЦ.

Александр Харченко: импорт электроэнергии, графики отключений, платежки

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