Дата публикации
Украина
Света будет меньше: какие ограничения будут действовать в Украине 11 ноября

Ситуация в энергосистеме Украины сложна из-за обстрелов РФ.

Катерина Сердюк
Отключение света

Отключение света / © ТСН

Сегодня, 11 ноября, в большинстве регионов Украины применяются меры по ограничению потребления. Это объясняется последними атаками России на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Отмечается, что будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 2 до 4 очередей. Они будут действовать до конца суток.

«Также в регионах, где применяются почасовые обесточивания, будут действовать и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — говорится в сообщении.

Как мы писали ранее, из-за ударов РФ по энергообъектам в нескольких областях есть обесточивание. Да, без света находятся жители в таких областях:

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Одесская.

Энергетики прилагают максимум усилий по оперативному восстановлению поврежденных объектов и заживлению всех потребителей.

