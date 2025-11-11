- Дата публикации
Света будет меньше: какие ограничения будут действовать в Украине 11 ноября
Ситуация в энергосистеме Украины сложна из-за обстрелов РФ.
Сегодня, 11 ноября, в большинстве регионов Украины применяются меры по ограничению потребления. Это объясняется последними атаками России на критическую инфраструктуру.
Об этом сообщает «Укрэнерго».
Отмечается, что будут применяться графики почасовых отключений в объеме от 2 до 4 очередей. Они будут действовать до конца суток.
«Также в регионах, где применяются почасовые обесточивания, будут действовать и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — говорится в сообщении.
Как мы писали ранее, из-за ударов РФ по энергообъектам в нескольких областях есть обесточивание. Да, без света находятся жители в таких областях:
Запорожская
Днепропетровская
Одесская.
Энергетики прилагают максимум усилий по оперативному восстановлению поврежденных объектов и заживлению всех потребителей.