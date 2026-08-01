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- Украина
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Света и отопления может не быть: капитан ВСУ сделал неутешительный прогноз по зиме
Украинцев ждет сложная зима в условиях недостатка электроснабжения. Сложности ожидаются и с теплом.
Капитан Вооруженных сил Украины Андрей Онистрат призвал украинцев уже сейчас готовиться к возможным трудностям с электро- и теплоснабжением в зимний период. Такой сценарий может реализоваться на 95 процентов.
Об этом он заявил в своем интервью для LIGA.net.
По словам военного, нельзя исключать ситуацию, при которой зимой украинцы могут остаться без света и отопления.
«Надо готовиться, что ни отопления, ни света у нас не будет. Каждый человек, который сейчас слушает это, должен воспринимать это как очень реалистичный сценарий. С вероятностью реализации на 95 процентов», — сказал Онистрат.
Эксперт советует украинцам записаться всем, что может накапливать или сохранять электроэнергию. Пока, добавляет он, еще есть время для этого.
«Когда вы к этой ситуации вернетесь в декабре, там будет очередь к маю», — завершил военный.
Напомним, в Раде предупредили об угрозе новых российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины в преддверии отопительного сезона. Глава подкомитета по энергосбережению Сергей Нагорняк заявил, что основной целью РФ могут стать подстанции, передающие электроэнергию от атомных электростанций до потребителей. В случае их повреждения возможны серьезные перебои с электроснабжением, а также риски стабильной работы энергосистемы. В то же время, он отметил, что украинские энергетики и военные уже готовятся к такому сценарию и работают над усилением защиты критической инфраструктуры.