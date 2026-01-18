Света может не быть более 16 часов: гендиректор Yasno о новых графиках в Украине и ситуации в Киеве

Экстренные отключения в Киеве и 5 очередей по стране / © Associated Press

В Украине изменилась система применения графиков отключений электроэнергии. Если раньше более четырех очередей означали экстренные обесточивания вне графика, то теперь большинство регионов постепенно переходят в режим 4,5-5 очередей.

Об этом говорится в сообщении гендиректора Yasno Сергея Коваленко 18 января.

При таких условиях света может не быть более 16 часов в сутки, однако отключения будут происходить по графикам, что позволяет ориентироваться во времени.

В частности, в Днепре и области электроснабжения осуществляется по графикам, однако они отличаются от действовавших ранее.

«Днепр и область живут по графику. Но не по тому графику, на который мы раньше просили ориентироваться. Ситуация в энергосистеме поменялась. Если раньше свыше 4 очередей означали экстренные отключения вне графика, то сейчас страна начинает жить в графиках в 4,5-5 очередей. Что это значит? Максимальные интервалы 7 часов без света/3,5 часа со светом пока неактуальны. График вероятных отключений — неактуален. При ограничении в 5 очередей из 6 отключения могут продолжаться более 16 часов. Это текущая реальность», — написал Коваленко.

В то же время Киев пока не переведен на режим 5 очередей. В столице действуют экстренные (аварийные) отключения, не имеющие четкой прогнозируемости. По ориентировочным оценкам, в городе может быть около трех часов со светом и до десяти часов без, но ситуация отличается в зависимости от района.

«Киев сейчас в режиме экстренных отключений: ориентировочно (!!!) 3 часа со светом и 10 часов без. Но ситуация отличается от района к району. К сожалению, еще очень много кейсов с авариями в домах», — написал он.

Как действовать и куда обращаться в случае аварийной ситуации

Отдельной проблемой остаются многочисленные аварии в жилых домах Киева. Гендиректор подчеркнул, что часто причиной являются внутридомовые сети, за которые отвечают ЖЭКи и ОСМД.

«Поэтому алгоритм действий, когда вы думаете, что у вас аварийная ситуация без изменений. Сначала обращаемся в ЖЭК/ОСМД. Электрик производит осмотр и делает выводы. Если проблема дома, исправляет ее. Если проблема с сетями, то ЖЭК/ОСМД подают заявку в сети», — написал он.

В то же время специалист отметил, что даже длительные отключения по жесткому графику лучше полной непредсказуемости аварийных обесточений. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погодных условий и интенсивности атак на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, сколько домов в Киеве до сих пор без тепла. В частности, в Голосеевском районе столицы тяжелая ситуация.

Тем временем глава Минэнерго Денис Шмигаль сообщил, что по состоянию на 18 января из-за морозов и изношенной инфраструктуры в Киеве фиксируются постоянные локальные аварии. Ремонтные бригады работают над восстановлением тепла в 143 домах.