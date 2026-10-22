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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Света может не быть до 20 часов в сутки: эксперт рассказал, что ждет Украину зимой

При сильных морозах длительность отключений света может существенно возрасти. Энергетик назвал регионы, где риск блекаута самый высокий, и объяснил, удастся ли сохранить отопление в домах.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Отключение света в Украине

Отключение света в Украине / © Associated Press

Зимой 2026-2027 годов в Украине могут усилиться отключение электроэнергии из-за повреждений энергетической инфраструктуры. При неблагоприятном развитии событий в некоторых регионах света может не превышать 20 часов в сутки.

О таких рисках предупредил энергетический эксперт Юрий Корольчук в эфире «Новости.LIVE».

Отключение света в Украине: почему растет риск блекаута

По оценке Корольчука, Украина входит в отопительный сезон с более серьезными проблемами в энергосистеме, чем в прошлом. Он объясняет это новыми повреждениями и тем, что весной, летом и осенью 2026 года не удалось полностью восстановить поврежденные объекты.

«Этот блекаут, который может быть, это самый большой риск этой зимой. На самом деле. Потому что в прошлом году такого не было», — отметил Юрий Корольчук.

По словам эксперта, последствия повреждений уже сказались на работе критической инфраструктуры. В частности, 8 октября из-за падения напряжения в Киеве временно останавливались метро и эскалаторы, а в отдельных районах вводили аварийные отключения электроэнергии.

По словам Юрия Корольчука, продолжительность отключений в разных городах и районах уже отличается: где-то электроэнергии нет полутора часов, где-то — четыре, а в отдельных случаях — до семи часов в сутки. Эксперт отмечает, что это происходит еще до начала активного отопительного сезона.

«Сейчас там 4 часа, у некоторых полтора часа, у некоторых по 7 часов. Это еще не началось активное использование. Я вам скажу, такая еще теплая, условно теплая, хорошая, комфортная осень», — сказал Корольчук.

По оценке эксперта, с наступлением морозов в ноябре и декабре ситуация может существенно ухудшиться. В лучшем сценарии, считает он, отключения могут продолжаться до 12 часов в сутки, после чего электроснабжение будет возобновлено еще на 12 часов.

«Когда будет минус, в ноябре, декабре, то будут отключения. 12 часов не будет электроэнергии, 12 она будет. Это в лучшем случае», — объяснил Корольчук.

Какие регионы под угрозой длительных отключений

По словам Юрия Корольчука, риск продолжительных отключений существует не только в Киеве. В сложной ситуации могут оказаться Киевщина, центральные регионы, Харьковщина, Одесщина, а также западные и южные области Украины. Эксперт объясняет, что ситуация в разных районах будет зависеть от состояния подстанций и электросетей, а также возможностей резервного питания.

«В худших условиях все может быть там и свет, и действительно. И больше 20 часов может не быть. Это при морозах», — предупредил Корольчук.

То есть, по словам эксперта, в случае сильных морозов в некоторых регионах электроэнергия может отсутствовать более 20 часов в сутки.

Сохранение централизованного теплоснабжения — одна из главных задач для городов этой зимой. Юрий Корольчук предполагает, что при оптимистическом сценарии отопление удастся поддерживать даже при отключениях электроэнергии. Риски, по его словам, остаются не только в Киеве, но и во Львове, Николаеве, Херсоне и других городах.

«Готовиться к чему-то оптимистическому можно. То, что в лучшем случае теплоснабжение остается в рабочем режиме. Вот что самое главное», — сказал Корольчук.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня, 22 октября, российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Винницкой области. Из-за очередной массированной атаки в области зафиксированы повреждения промышленных, энергетических объектов и частных домовладений.

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