"Света может не быть по 18 часов": эксперт назвал условия, при которых зимой будут длительные отключения

Этой зимой вряд ли удастся избежать отключения света в Украине. Если температура воздуха будет ниже нуля, то продолжительность отключений может длиться 8-10 часов в день, а если будет -10 – то по 18 часов.

Об этом сказал руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокоп в интервью Главреду.

"Избежать отключений можно будет, когда на улице будет +5, а также не будет разрушений и будут дополнительные ремонты. Даже если не будет новых обстрелов, то когда будет температура ноль и ниже, то у нас будут отключения. Это могут быть отключения на уровне 8-10 часов. Если это будет -10, то света, условно говоря, может не быть 18 часов", — рассказал эксперт.

По его словам, отключения света будут в любом случае, а "чтобы их не было, должно произойти чудо".

"То есть у нас должно появиться новое поколение (не появится), должна быть плюсовая температура, и не должно быть новых обстрелов", — добавил Андриан Прокоп.

Напомним, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук заявил, что обстрелы энергетических объектов угрожают новым блекаутом — как это было в 2022-2023 годах.

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