Света может не быть вообще: жителей большого города призывали готовиться к сложной зиме

Прифронтовая область может быть без электроэнергии зимой. Власти закупают генераторы и когенерационные установки.

Об этом заявил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров во время телемарафона.

"Я всем говорю, что мы должны готовиться к тому, что электричества не будет вообще. Может, это не нравится. Потому что мы оперируем такими категоричными вещами. Но давайте готовиться к худшему. Будет лучше – будет супер", — подчеркнул чиновник.

По его словам, Запорожье может не быть централизованного электроснабжения на водонапорные станции. Чтобы было теплоснабжение в регионе, все крупные котельные Запорожья и Запорожской области, как, например, в Вольнянске, где есть централизованное отопление, будут установлены когенерационные установки. Первые заработают уже в декабре.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭЛЕКТРИЧЕСКИ НЕ БУДЕТ ВООБЩЕ? Жителей Запорожья призывают готовиться к худшему

"Почему есть задержка и почему это сделали не до отопительного сезона? Потому что мы понимаем, что Украина – огромная страна и сегодня у нас есть безумный спрос на когенерационные установки. Ни одно производство в мире не способно покрыть потребности огромного государства Украины. И также у нас денег нет.

Федоров подчеркнул, что партнеры приобрели, а уже 15 ноября первые когенерационные установки будут на территории Запорожья. Руководитель ОВА также добавил, что в школах и в больницах уже есть генераторы, которые будут способны обеспечить электроснабжение как для образовательного процесса, так и для оказания медпомощи.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский встревожил заявлением о предстоящей зиме. По его словам, сейчас для страны очень важно получение системы ПВО для усиления безопасности.

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