Отключение света / © ТСН

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В Украине 30 ноября продолжат действовать графики отключения света. Ограничения вводятся из-за сложной ситуации в энергосистеме и последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Графики отключений потребителей будут различаться в зависимости от региона и очереди.

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График отключения света в Киеве

В понедельник, 30 ноября, в Киеве будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Время обесточивания зависит от группы потребителей.

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Часы отсутствия электроснабжения:

Группа 1: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

Группа 2: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

Группа 3: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

Группа 4: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

Группа 5: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

Группа 6: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

Группа 7: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

Группа 8: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

Группа 9: 11:30–18:00.

Группа 10: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

Группа 11: 13:00–19:30.

Группа 12: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

Группа 13: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

Группа 14: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

Группа 15: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

Группа 16: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

Группа 17: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

Группа 18: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

Группа 19: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

Группа 20: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

Группа 21: 11:30–18:00.

Группа 22: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

Группа 23: 13:00–19:30.

Группа 24: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

Группа 25: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

Группа 26: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

Группа 27: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

Группа 28: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

Группа 29: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

Группа 30: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

Группа 31: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

Группа 32: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

Группа 33: 11:30–18:00.

Группа 34: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

Группа 35: 13:00–19:30.

Группа 36: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

Группа 37: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

Группа 38: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

Группа 39: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

Группа 40: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

Группа 41: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

Группа 42: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

Группа 43: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

Группа 44: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

Группа 45: 11:30–18:00.

Группа 46: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

Группа 47: 13:00–19:30.

Группа 48: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

Группа 49: 06:00–10:30, 15:00–20:30.

Группа 50: 06:30–11:00, 16:00–21:00.

Группа 51: 07:30–11:30, 16:30–21:30.

Группа 52: 08:00–12:00, 18:00–22:00.

Группа 53: 00:00–01:00, 08:00–14:30, 18:30–24:00.

Группа 54: 00:00–03:00, 09:00–15:00, 19:30–24:00.

Группа 55: 01:00–04:30, 10:30–16:00, 20:30–24:00.

Группа 56: 03:00–06:30, 11:00–16:30, 21:00–24:00.

Группа 57: 11:30–18:00.

Группа 58: 04:30–07:30, 12:00–18:30.

Группа 59: 13:00–19:30.

Группа 60: 06:00–09:00, 14:30–20:00.

График отключения света в Киевской области

В Киевской области в понедельник, 30 ноября, электроэнергию будут выключать по следующему расписанию:

Подгруппа 1.1: 08:00–13:30, 19:00–22:00.

Подгруппа 1.2: 08:00–13:30, 19:00–22:30.

Подгруппа 2.1: 09:30–15:30, 20:00–22:30.

Подгруппа 2.2: 09:30–15:30, 20:00–23:30.

Подгруппа 3.1: 13:00–17:00, 22:00–24:00.

Подгруппа 3.2: 11:30–17:00, 22:00–24:00.

Подгруппа 4.1: 13:00–19:30, 23:00–24:00.

Подгруппа 4.2: 13:00–19:30.

Подгруппа 5.1: 06:00–10:00, 16:30–20:30.

Подгруппа 5.2: 08:00–12:00, 16:30–22:00.

Подгруппа 6.1: 06:00–10:00, 15:00–20:00.

Подгруппа 6.2: 06:00–08:30, 15:00–20:30.

График отключения света в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области по указанию НЭК «Укрэнерго» изменили графики почасовых отключений электроэнергии на понедельник, 30 ноября.

Отключение Ивано-Франковск. / © ДТЕК

Ранее обнародованное расписание уже неактуально. Новые часы обесточений потребители могут посмотреть на графике и официальных ресурсах энергетической компании.

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График отключения света в Житомирской области 30 ноября

В Житомире и области будет действовать такое расписание почасовых отключений:

Очередь 1.1: 06:00–09:00, 13:00–16:00, 20:00–24:00.

Очередь 1.2: 06:00–09:00, 13:00–16:00.

Очередь 2.1: 12:00–16:00, 19:00–22:00.

Очередь 2.2: 12:00–16:00, 19:00–22:00.

Очередь 3.1: 13:00–16:00, 20:00–24:00.

Очередь 3.2: 13:00–16:00, 20:00–24:00.

Очередь 4.1: 09:00–13:00, 16:00–20:00.

Очередь 4.2: 06:00–09:00, 16:00–20:00.

Очередь 5.1: 09:00–13:00, 16:00–19:00.

Очередь 5.2: 09:00–13:00, 16:00–19:00.

Очередь 6.1: 08:00–12:00, 16:00–20:00.

Очередь 6.2: 08:00–12:00, 16:00–20:00.

График отключения света в Запорожской области 30 ноября

В Запорожской области по команде НЭК «Укрэнерго» в течение суток будут применяться графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения с учетом 30 минут на переключение:

Очередь 1.1: 00:00–02:00, 11:00–16:00, 21:00–24:00.

Очередь 1.2: 07:30–12:30, 16:30–21:30.

Очередь 2.1: 00:00–00:30, 05:30–10:30, 14:30–19:30, 23:30–24:00.

Очередь 2.2: 01:30–06:30, 10:30–15:30, 19:30–24:00.

Очередь 3.1: 00:00–02:30, 17:00–22:00.

Очередь 3.2: 06:30–11:30, 15:30–20:30.

Очередь 4.1: 02:00–07:00, 12:30–17:30, 23:30–24:00.

Очередь 4.2: 10:00–15:00, 19:00–24:00.

Очередь 5.1: 06:00–11:00, 15:00–20:00.

Очередь 5.2: 12:00–17:00, 21:30–24:00.

Очередь 6.1: 00:00–00:30, 10:00–15:00, 19:00–24:00.

Очередь 6.2: 05:30–10:30, 14:30–19:30.

Кроме того, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме – пять очередей.

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График отключения света в Полтавской области 30 ноября

На Полтавщине из-за сложной ситуации в энергосистеме графики почасовых отключений будут действовать на протяжении всех суток.

Объем ограничений будет изменяться в зависимости от времени:

00:00–06:00 – 1 очередь.

06:00–08:00 – 2 очереди.

08:00–13:00 – 2,5 очереди.

13:00–20:00 – 3,5 очереди.

20:00–23:59 – 2,5 очереди.

График отключения света в Сумской области 30 ноября

В Сумской области 30 ноября будут также действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, определенными НЭК «Укрэнерго».

Отключение света. / © ДТЕК

График отключения света в Черкасской области 30 ноября

В Черкасской области из-за последствий российских ракетно-дроновых атак графики почасовых отключений будут действовать с 06:00 до 24:00.

Часы отсутствия электроэнергии за очередями:

Очередь 1.1: 08:00–10:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00.

Очередь 1.2: 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00.

Очередь 2.1: 08:00–10:00, 14:00–17:00, 20:00–22:00.

Очередь 2.2: 10:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–23:00.

Очередь 3.1: 06:00–08:00, 10:00–12:00, 16:00–19:00.

Очередь 3.2: 06:00–08:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00, 23:00–24:00.

Очередь 4.1: 06:00–08:00, 10:00–13:00, 16:00–19:00.

Очередь 4.2: 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00.

Очередь 5.1: 12:00–15:00, 18:00–21:00.

Очередь 5.2: 08:00–11:00, 13:00–16:00, 19:00–22:00.

Очередь 6.1: 08:00–10:00, 12:00–15:00, 18:00–20:00.

Очередь 6.2: 08:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–21:00.

График отключения света в Ровенской области 30 ноября

Ровенский городской совет обнародовал график почасовых отключений электроэнергии на понедельник, 30 ноября.

Свет будут выключать по следующему расписанию:

Очередь 1.1: 08:00–12:00.

Очередь 1.2: 08:00–12:00.

Очередь 2.1: 08:00–12:00.

Очередь 2.2: 12:00–15:00.

Подчерк 3.1: 12:00–15:00.

Подчерк 3.2: 12:00–15:00.

Подготовка 4.1: 15:00–18:00.

Подготовка 4.2: 15:00–18:00.

Очередь 5.1: 15:00–18:00.

Очередь 5.2: 18:00–21:00.

Подчерк 6.1: 18:00–21:00.

Подчерк 6.2: 18:00–21:00.

График отключения света в Николаевской области

В Николаевской области был обнародован предварительный прогноз почасовых отключений на понедельник, 30 ноября. Согласно сообщению, графики будут действовать с 06:00 до 23:59.

Предыдущие часы отсутствия электроснабжения по подчеркам:

Очередь 1.1: 07:00–10:30, 14:00–20:30.

Очередь 1.2: 10:30–14:00, 17:30–22:30.

Очередь 2.1: 07:30–10:30, 14:00–17:30.

Очередь 2.2: 12:30–17:30, 21:00–24:00.

Очередь 3.1: 07:00–10:30, 17:30–21:00.

Подчерк 3.2: 10:30–17:30.

Очередь 4.1: 05:30–07:00, 14:00–21:00.

Очередь 4.2: 07:30–14:00, 21:00–24:00.

Подчерк 5.1: 05:30–07:00, 10:30–14:00, 21:00–22:30.

Подчерк 5.2: 05:30–07:00, 17:30–21:00.

Очередь 6.1: 07:00–10:30, 14:00–17:30, 21:00–24:00.

Подчерк 6.2: 10:30–14:00, 17:30–21:00.

В то же время потребителей предупреждают, что «желтые» часы на графике обозначают время переключения подчерк, а также периоды, когда электроснабжение может отсутствовать при увеличении объемов ограничений.

График отключения света в Харьковской области

В Харьковской области в понедельник, 30 ноября, графики почасовых отключений будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 24:00.

Ограничения вводятся по указанию НЭК «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

Ориентировочные часы отсутствия электроэнергии с учетом времени на переключение:

Очередь 1.1: 01:00–04:30, 11:30–15:00, 18:30–20:00, 22:00–24:00.

Очередь 1.2: 01:00–04:30, 11:30–15:00, 18:30–20:00, 22:00–24:00.

Очередь 2.1: 11:30–15:00, 18:30–24:00.

Очередь 2.2: 08:00–15:00, 18:30–20:00, 22:00–24:00.

Очередь 3.1: 04:30–08:00, 15:00–20:00.

Очередь 3.2: 04:30–08:00, 15:00–20:00, 22:00–24:00.

Очередь 4.1: 06:00–08:00, 11:30–13:00, 15:00–18:30.

Подчерк 4.2: 06:00–08:00, 15:00–18:30.

Очередь 5.1: 08:00–11:30, 15:00–18:30, 20:00–22:00.

Подчерк 5.2: 08:00–11:30, 13:00–18:30, 20:00–22:00.

Подчерк 6.1: 00:00–01:00, 08:00–11:30, 13:00–18:30, 20:00–22:00.

Очередь 6.2: 00:00–01:00, 08:00–11:30, 13:00–15:00, 18:30–22:00.

Кроме того, для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

В «Харьковоблэнерго» отмечают, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому потребителям рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах компании.

График отключения света в Черновицкой области

Отключение в Черновицкой области. / © ДТЕК

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