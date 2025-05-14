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Света не будет до 8 часов в день: эксперт сказал, когда начнутся отключения
Украина пока не восстановила свою энергосистему, поврежденную в результате вражеских атак. Поэтому в пиковые часы поколения физически не хватает.
Если лето в этом году будет таким же жарким, как в прошлом году, электроэнергию могут выключать до 8 часов в сутки.
Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире «Новости.LIVE».
«Мы могут ждать отключения. Это будет как раз в летние месяцы, но зависит от многих факторов. В первую очередь это температурный режим, который будет сохраняться на территории Украины. Как мы видим, сейчас в мае достаточно прохладно у нас. Если провести анализ последних лет, то в эти месяцы было уже довольно жарко. Поэтому если температура будет такой, как сейчас, и она будет поддерживаться летом, то мы пройдем без отключений. Если будет повышаться температура, как это было год-два года назад, как раз в июне, в июле, то у нас могут быть отключения и на два, и четыре, и даже на шесть-восемь часов», — предупредил Попенко.
По его словам, Украина пока не восстановила свою энергосистему, поврежденную в результате вражеских атак, поэтому генерации физически не хватает в часы пиковых нагрузок.
«Покрыть пиковые нагрузки вечером мы физически не имеем чем, мы не восстановили до сих пор нашу тепловую генерацию. Во-вторых, у нас есть дефицит газа, мы провели этот отопительный сезон так, что мы имели исторически минимальные запасы газа и сейчас продолжается его закупка. что будут определенные отключения», — объяснил Олег Попенко.
Напомним, в Центре Разумкова предупредили о риске возврата почасовых отключений света в июле-августе. Это связано не только с жарой, но и с ремонтами атомных энергоблоков.