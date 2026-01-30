Света нет по 16–18 часов в сутки: власти одной из областей заявили о сложной ситуации

Отключение света. / © Associated Press

В Хмельницкой области ситуация с электроснабжением остается сложной. В населенных пунктах региона действуют 4,5 очереди почасовых отключений света.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, в среднем света в домах местных жителей нет по 16-18 часов в сутки.

В то же время, отметил он, здравоохранительные учреждения обеспечены генераторами на 100%, учебные заведения — на 90%, социальная сфера — также на 100%. Кроме того, для усиления энергетической стойкости работают когенерационные установки.

В Хмельницкой области создано 467 пунктов несокрушимости, из которых 382 готовы к открытию, 85 — уже работают. Они снабжены автономным питанием, водой, базовыми продуктами, интернетом и самым необходимым.

К слову, в «Хмельницкоблэнерго» сообщили, что в течение 30 января в области также будет действовать график почасовых отключений. Прогнозируемая продолжительность отключений в течение суток — 16–18 часов.

График отключений света в Хмельницкой области 30 января. Фото: облэнерго.

Напомним, эксперт Виктория Войцицкая считает, что отключения света в Украине будут продолжаться еще минимум год. По ее словам, ситуация в энергосистеме будет зависеть от того, как быстро будут восстанавливать то, что было повреждено во время атак РФ. Кроме того, важным фактором являются ночные удары россиян по инфраструктуре.

В свою очередь советница секретаря СНБО по вопросам энергетики Ольга Бабий считает, что украинцам стоит готовиться к отключениям даже летом — независимо от того, будут ли продолжаться ракетные обстрелы.