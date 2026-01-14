Света нет по всей стране: в правительстве сообщили, где ситуация самая критическая

Отключение света.

По состоянию на 14 января ситуация в энергосистеме Украины остается сложной. В частности, из-за российских ударов по энергетическим объектам и похолоданию.

Об этом сообщил и.о. министра энергетики Артём Некрасов.

По его словам, до сих пор самая сложная ситуация в столичном регионе. В Киеве и Киевской области применяют сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно бездействуют.

«Возвращение к прогнозируемым графикам состоится после стабилизации ситуации в энергосистеме. Аварийно-восстановительные работы в столице и Киевской области продолжаются круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия», — подчеркнул он.

Кроме того, некоторые ограничения продолжаются и в Одесской области. В регионе — аварийно-восстановительные работы после предварительных атак. На Днепропетровщине в результате ночных атак было обесточено 74 тыс. потребителей. По состоянию на утро без электроснабжения оставалось более 40 тыс. абонентов. Восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 12 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

Сегодня в большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также ограничения мощности для промышленности.

«В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов», — подчеркнули в Минэнерго.

Напомним, в правительстве отмечают, что ситуация в энергосистеме Киева остается сложной. В столице до сих пор действуют аварийные отключения света вместо плановых. Причина — массированные атаки РФ, а также ухудшение погодных условий.

Заметим, ночью против 13 января враг нанес очередной массированный удар по энергообъектам, что привело к ухудшению ситуации со светом в Киеве. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко охарактеризовал состояние энергосистемы столицы как критическое.