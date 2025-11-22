Света станет больше: эксперты порадовали новостями об уменьшении отключений

Отключение света. / © Associated Press

Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается. Основные атомные блоки уже вышли на свою номинальную мощность работы, что отразится на длительности отключений света.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "КИЕВ24".

"Уже уменьшаются графики почасовых отключений. Вчера вечером и сегодня они уже будут меньше, чем это было несколько дней назад. Все девять атомных блоков вышли на свою номинальную мощность", - подчеркнул эксперт.

Кроме того, по его словам, накануне вечером увеличился импорт электрической энергии до 1000 МВт. Это также привело к уменьшению графиков почасовых отключений.

"Так всегда – в первые дни после атаки уменьшается генерация, применяются серьезные кружевные ограничения. Затем постепенно восстанавливается энергетическая система и ситуация стабилизируется", – пояснил Омельченко.

Напомним, глава правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что энергосистема Украины готова к зиме. Впрочем, все же следует учитывать перспективу усиления обстрелов объектов энергетики армией РФ, отмечает он. Поэтому отключения электроэнергии в Украине могут длиться всю зиму.

В свою очередь депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк отмечает, что отключения света зимой будут еще дольше. В частности, из-за похолодания. Кроме того, потребление зимой электроэнергии растет.

