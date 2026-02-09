ТСН в социальных сетях

Украина
1606
1 мин

Света станет меньше: в Украине готовятся к более жестким отключениям ‒ заявление Минэнергетики

В Украине во вторник и среду будут действовать более жесткие графики отключения электроэнергии из-за похолодания и роста потребления.

Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Денис Шмигаль

Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

В Украине во вторник и среду графики отключения электроэнергии будут жестче из - за похолодания и повышенной нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмигаль по итогам заседания Штаба по подготовке к зиме.

Почему усиливают отключение

По словам Шмыгаля, низкие температуры резко увеличивают потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно, однако во вторник и среду ситуация остается сложной — аналогично текущей.

Днем энергосистему частично поддерживает солнечное поколение, но этого недостаточно для покрытия пиковых нагрузок.

Кого будут обеспечивать в первую очередь

Правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры. Приоритет остается неизменным:

  • больницы;

  • водоканалы;

  • социальные объекты

Другие учреждения будут постепенно переводить на автономное питание и снабжать генераторами. Это позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей.

Ранее энергетик дал неутешительный прогноз относительно света в Украине. Есть серьезные опасения, что даже до начала следующего отопительного сезона ситуация со светом может не испытать существенных улучшений.

