- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1606
- Время на прочтение
- 1 мин
Света станет меньше: в Украине готовятся к более жестким отключениям ‒ заявление Минэнергетики
В Украине во вторник и среду будут действовать более жесткие графики отключения электроэнергии из-за похолодания и роста потребления.
В Украине во вторник и среду графики отключения электроэнергии будут жестче из - за похолодания и повышенной нагрузки на энергосистему.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмигаль по итогам заседания Штаба по подготовке к зиме.
Почему усиливают отключение
По словам Шмыгаля, низкие температуры резко увеличивают потребление электроэнергии, что создает дополнительную нагрузку на энергосистему.
Ремонтные работы на объектах генерации и распределения продолжаются круглосуточно, однако во вторник и среду ситуация остается сложной — аналогично текущей.
Днем энергосистему частично поддерживает солнечное поколение, но этого недостаточно для покрытия пиковых нагрузок.
Кого будут обеспечивать в первую очередь
Правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры. Приоритет остается неизменным:
больницы;
водоканалы;
социальные объекты
Другие учреждения будут постепенно переводить на автономное питание и снабжать генераторами. Это позволит высвободить больше электроэнергии для бытовых потребителей.
Ранее энергетик дал неутешительный прогноз относительно света в Украине. Есть серьезные опасения, что даже до начала следующего отопительного сезона ситуация со светом может не испытать существенных улучшений.