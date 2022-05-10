"Светился" на российских телеканалах и наговорил на приличный срок: дело о госизмене экснардепа Ильи Кивы передали в суд

"Светился" на российских телеканалах и наговорил на приличный срок: дело о госизмене экснардепа Ильи Кивы передали в суд

Экснардеп Илью Киву будут судить за госизмену.

Следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия. 10 мая 2022 года обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

Кива призывал к насильственной смене власти, посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Его обвиняют в государственной измене и пропаганде войны (ч. 3 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ст. 436, ч.2 ст. 436-1 УК Украины).

"Расследованием установлено, что бывший народный депутат, находясь на территории государства-агрессора, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Он публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Подозреваемый предлагал физически устранить Президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

За пророссийские заявления и действия Илью Киву лишили мандата народного депутата Украины, а сам он скрылся за границу и может находиться в России, где посещает пропагандистские телешоу. Украина объявила Киву в международный розыск.

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