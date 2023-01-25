Светлые, талантливые, перспективные: в боях под Бахмутом погибли двое могилянцев

Война продолжает уносить жизни лучших. Защищая свободу и независимость Украины, в боях под Бахмутом погибли Валентин Демьяненко и Глеб Иванов — студенты Национального университета "Киево-Могилянская академия".

Об этом сообщили в университете.

Глеб Иванов учился на курсе политологии факультета социальных наук и социальных технологий НаУКМА. Летом этого года должен был получить диплом. С начала полномасштабной войны России против Украины Глеб вступил в ряды ТрО и присоединился к обороне нашей страны.

Валентин Демьяненко — студент факультета экономических наук НаУКМА, который в июне 2022 должен был получить диплом менеджера. Впрочем, 24 февраля Валентин взял академический отпуск и добровольно отправился защищать Украину. Планировал в феврале 2023 года вернуться к учебе и летом окончить университет.

Последние две недели Валентин и Глеб провели вблизи Бахмута Донецкой области, где в ожесточенных боях до последнего героически сражались, защищая Украину.

"Оба были светлыми, талантливыми, перспективными, полными планов на будущее... Могилянское сообщество выражает самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям ребят. Они навсегда останутся могилянцами, нашими отважными защитниками. Меньше всего, что мы можем сделать в память о Валентине Глеба — это приложить все усилия, чтобы победить и построить такую страну, о которой они мечтали и за которую погибли", — отмечают в Могилянке.

Там также сообщили, что прощание с погибшим героем Валентином Демьяненко состоится 26 января в 11:00 в Коцюбинском (ул. Бакала, возле церкви).

Всех также приглашают на поминальный обед, который будет проходить по адресу: пгт Коцюбинское, ул. Железнодорожная, 1Э.

Помочь средствам семье Валентина Демьяненко,

Помочь семье Глеба Иванова.

Также в боях с российскими захватчиками под Бахмутом Донецкой области погиб обладатель Кубка мира по ММА.

Эдуард Кострица был чемпионом Украины по смешанным единоборствам.

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