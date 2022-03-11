Светомаскировка поможет спасти дом: почему нужно выключать свет

Свет на улицах и в домах может сориентировать врага и помочь ему наносить удары. Чтобы не дать врагу это сделать, нужно применять светомаскировку.
ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДЕЗИНФОРМАЦИИ призывает граждан принимать меры по светомаскированию, сделать дома незаметными для врага.
Что делать с наступлением темноты?
- Выключать свет в домах, квартирах
- Зашторивать окна в домах
- Выключать уличное освещение. После просьб жителей некоторых городов по решению их администраций улицы продолжают освещать и ночью.
- Предприниматели также должны соблюдать меры по светомаскировке - ночью выключать все вывески и витрины