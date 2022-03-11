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Светомаскировка поможет спасти дом: почему нужно выключать свет

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Светомаскировка поможет спасти дом: почему нужно выключать свет

Светомаскировка. Зачем выключать свет во время войны

Свет на улицах и в домах может сориентировать врага и помочь ему наносить удары. Чтобы не дать врагу это сделать, нужно применять светомаскировку.

ЦЕНТР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  ДЕЗИНФОРМАЦИИ призывает граждан принимать меры по светомаскированию, сделать дома незаметными для врага.

Что делать с наступлением темноты?

  • Выключать свет в домах, квартирах
  • Зашторивать окна в домах
  • Выключать уличное освещение. После просьб жителей некоторых городов по решению их администраций улицы продолжают освещать и ночью.
  • Предприниматели также должны соблюдать меры по светомаскировке - ночью выключать все вывески и витрины
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