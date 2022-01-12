Свежий ремонт: в школе Новой Каховки обвалился потолок

Ни дети, ни учителя не пострадали.

В Новой Каховке Херсонской области обвалился потолок в школе №10

Об этом сообщил один из местных Telegram-каналов.

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Потолок начал "сыпаться" в холле учебного заведения во время урока. Именно поэтому в результате инцидента ни учащиеся, ни учителя не пострадали. На видео видно, что плиты не выдержали на нескольких метрах. Впрочем, на каком этаже произошел обвал, не сообщается. К слову, в школе их три.

"В школе Новой Каховки ученики так старательно грызли гранит науки, что потолок в холле не выдержал и обвалился", – написали администраторы канала.

Канал также сообщает, что в школе недавно произвели ремонт. В системе публичных закупок Prozorro есть информация о закупках заведением работ по капитальному ремонту вестибюля. Срок действия договора с 1 декабря 2020 по 31 декабря 2021 года. Сумма оплаты составила 440 тысяч гривен.

Как сообщалось, в городе Геническ на ремонт школы №4 из бюджета потратили 2 млн 440 тысяч гривен. Однако помещение для пребывания детей пока не пригодно – на стенах появились грибок и плесень. Из-за того, что тендер провели осенью ремонтные работы, связанные со снятием кровли, проводились в сырую погоду, что привело к значительным проблемам.

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