“Свидание” может стать последним: СБУ предупредила военных о новой смертельной ловушке РФ

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Российские спецслужбы активизировали попытки ликвидации украинских военных, используя так называемые медовые ловушки — фейковые знакомства в интернете и подставные свидания.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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По данным СБУ, только с начала 2026 года удалось предотвратить более 50 таких попыток. Чаще всего враг ищет потенциальных жертв через сайты знакомств и тематические чаты в мессенджерах. От имени женщин военным предлагают общение, а затем назначают встречу в заранее подготовленном месте.

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Как отмечают в спецслужбе, на таких локациях оккупанты планируют теракты, используя самодельные взрывные устройства или ядовитые вещества.

В СБУ напомнили, что ранее уже разоблачали агентов РФ, пытавшихся отравить украинских военных, добавляя опасные вещества в продукты, лекарства или напитки. Также в начале 2026 года военная контрразведка задержала агента ФСБ, который под видом свидания выманил военного в промышленную зону в Запорожье и напал на него.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования. Злоумышленникам инкриминируют государственную измену, умышленное убийство и террористический акт. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что СБУ сорвала попытку ФСБ устроить массовое убийство украинских военных в Харьковской области. Российские агенты пригласили защитников на фальшивую «благотворительную вечеринку», где планировали отравить их напитки, а также взорвать 10-килограммовую самодельную бомбу. Правоохранители задержали двух агентов еще до реализации преступления и изъяли взрывчатку и доказательства их сотрудничества с российскими спецслужбами. Подозреваемым грозит пожизненное заключение.

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