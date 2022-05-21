"Свидание в эфире": Зеленская рассказала, как долго не виделась с мужем и как изменилась их семья за время войны

"Свидание в эфире": Зеленская рассказала, как долго не виделась с мужем и как изменилась их семья за время войны

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как долго не виделась с мужем и как изменилась семья президента за время войны.

По словам Зеленской, их семья, как и многие украинские семьи, сейчас разъединена.

Об этом она сказала в интервью "Фактам ICTV" в эфире телемарафона "Единые новости".

"Он (президент Украины Владимир Зеленский – ред.) живет на работе. Мы его почти не видим. Два с половиной месяца мы вообще не виделись, общались только по телефону", — говорит первая леди.

Зеленская отмечает, что в последнее время у их семьи наконец-то появилось несколько возможностей побыть вместе, в частности, из-за публичных мероприятий.

"И я вам также благодарна за эту возможность, потому что мы сейчас проводим время вместе. Свидание в эфире. Это такой отличный повод попить вместе чаю", — говорит супруги.

По словам Зеленской, их семья за время войны не слишком изменилась — между ними по-прежнему царит порядок.

"Не могу сказать, что наша семья очень изменилась. Мы держимся, все хорошо, в нашей семье по-прежнему порядок. К сожалению, мы не можем посидеть, поужинать всей семьей, поговорить обо всех делах", — говорит первая леди.

В то же время, президент говорит, что они с женой ужинают вместе виртуально — каждый день рассказывают, кто и что имел на ужин.

"Как и все, мы ждем, что можно будет объединиться снова, как и все семьи в Украине, которые разъединены сейчас, которые ждут своих родных, близких, которые хотят снова быть вместе", — говорит Зеленская.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская ранее рассказала о утре 24 февраля, когда Путин приступил к полномасштабному вторжению. Тогда она в последний раз видела мужа одетым в классический костюм с рубашкой. Дальше – только военная форма.

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