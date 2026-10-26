Свидетель Иеговы обжаловал мобилизацию из-за веры: что решил суд

Мобилизация / © ТСН

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Львовский окружной административный суд отказал в удовлетворении мужчины, мобилизованного в Национальную гвардию Украины. Он настаивал, что по религиозным убеждениям не может проходить военную службу, а также заявлял о праве на отсрочку в связи с учебой. Однако суд не нашел оснований для отмены решений о его призыве.

Об этом говорится в решении суда от 23 сентября 2026 года по делу № 380/14570/26, цитируемому «Судебно-юридической газетой».

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При каких обстоятельствах мужчину мобилизовали

По материалам дела, 14 июня 2026 пограничники задержали мужчину на окраине села Белая Церковь Тячевского района Закарпатской области. Он находился примерно в 100 метрах от государственной границы с Румынией в группе людей, которые, по данным дела, пытались пересечь границу вне пунктов пропуска.

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После оформления административных материалов мужчину передали полиции, а оттуда доставили в территориальный центр комплектования и социальную поддержку для уточнения военно-учетных данных.

В ТЦК он сообщил, что с 2003 года принадлежит к религиозному объединению Свидетелей Иеговы. По его словам, убеждения этой организации не разрешают брать в руки оружие, носить военную форму и проходить военную службу. Мужчина заявил о желании заменить ее альтернативной невоенной службой.

В то же время он подал собственноручно подписанное заявление о желании проходить военную службу.

После медицинского осмотра военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к службе. Его призвали во время мобилизации, а 15 июня причислили к спискам личного состава воинской части Национальной гвардии на должность курсанта учебного подразделения.

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По материалам дела, 29 июня во время перемещения личного состава было выявлено отсутствие мужчины. Командир назначил служебное расследование, а с этой даты военнослужащего исключили из всех видов довольствия в связи с самовольным оставлением расположения воинской части.

Почему суд не разрешил заменить военную службу на альтернативную

Обжалуя мобилизацию, мужчина требовал отменить заключение ВЛК, приказы о призыве и зачислении в воинскую часть, а также обязать командира уволить его со службы.

Суд рассмотрел аргументы о свободе вероисповедания и пришел к выводу, что религиозные убеждения сами по себе не освобождают от воинского долга во время военного положения.

В решении суд сослался на статью 35 Конституции Украины, гарантирующую свободу мировоззрения и вероисповедания, а также на практику Верховного Суда. В частности, в постановлении от 13 июня 2024 г. по делу № 601/2491/22 указано, что осуществление этого права может ограничиваться при условии законности, наличия легитимной цели и соблюдения принципа пропорциональности.

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Суд также подчеркнул, что территориальные центры комплектования не имеют полномочий самостоятельно вводить механизм замены военной службы альтернативной невоенной при отсутствии соответствующего нормативно-правового регулирования.

Мог ли мужчина получить отсрочку через обучение

Еще одним аргументом истца было обучение на дневной форме в Бахмутском профессиональном колледже транспортной инфраструктуры. Мужчина утверждал, что поступил в заведение в октябре 2025 года, а обучение должно было продолжаться до 30 июня 2028 года. Также он ссылался на отсрочку, которая, по его словам, отражалась в приложении «Резерв+».

Однако суд отметил, что самого факта обучения недостаточно для подтверждения права на отсрочку. Истец не предоставил доказательств, что к мобилизации обращался с заявлением о предоставлении и получил соответствующее решение.

В материалах дела также не было доказательств, что мужчина сообщил органам военного учета об изменении образовательных обстоятельств в установленный законом семидневный срок.

В связи с этим суд пришел к выводу, что на момент призыва у мужчины не было документально подтвержденной отсрочки. Учитывая заключение ВЛК о пригодности к военной службе, суд признал действия ТЦК правомерными.

Чем завершилось рассмотрение дела

Суд не нашел оснований и для отмены приказа о причислении мужчины в списки личного состава Национальной гвардии. Истец не доказал наличия предусмотренных законом оснований для увольнения с военной службы.

В результате Львовский окружной административный суд полностью отказал в удовлетворении иска.

Напомним, в Украине в это время продолжается усовершенствование механизмов мобилизации и бронирования военнообязанных, поскольку правительство стремится упорядочить систему и остановить злоупотребления.

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