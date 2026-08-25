Свидетель Иеговы уклонился от мобилизации: что решил Верховный Суд

Вместо тюрьмы — испытательный срок: Верховный Суд поставил точку по делу свидетеля Иеговы, отказавшегося от повестки

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Религиозные убеждения не являются основанием для отказа от призыва во время мобилизации и не освобождают от уголовной ответственности за уклонение от военной службы.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, передает «Судебно-юридическая газета».

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В апреле 2023 военнообязанный житель Тернопольщины, признанный годным к службе, категорически отказался от получения «боевой повестки» в ТЦК и не явился на сборный пункт.

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Свои действия мужчина мотивировал тем, что с 2014 года является членом религиозной организации «Свидетели Иеговы». Мужчина говорил, что религиозные убеждения запрещают ему носить форму, брать в руки оружие и выполнять воинскую обязанность в целом. Поэтому он просил заменить военную службу альтернативной невоенной. «Свидетель Иеговы» обращался с соответствующими заявлениями о замене военной службы альтернативной местному ТЦК и другому соответствующему органу.

Чертковский районный суд Тернопольской области 8 ноября 2024 г. признал его виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Свидетелю Иеговы назначили три года лишения свободы. Апелляционный суд подтвердил это решение.

Что решил Верховный суд

Верховный суд оставил в силе приговор, отметив следующее:

Законодательство различает срочную службу и мобилизацию во время военного положения. Если для срочников альтернативная служба предусмотрена, то при мобилизации такой процедуры закон не содержит.

Свобода вероисповедания не абсолютна. Защита нации от агрессии является легитимной целью общественной безопасности, которая дает государству право вводить пропорциональные ограничения, в том числе исключать возможность отказа от военной службы из соображений, вызванных определенными убеждениями.

Призыв на военную службу во время мобилизации не отменяет права на добросовестный отказ от ношения и использования оружия. Религиозные воззрения могут учитываться уже при прохождении службы — верующий не может обязать выполнять приказы, связанные с использованием или ношением оружия.

В то же время, Верховный Суд отдельно пересмотрел вопрос наказания.

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Коллегия учла, что уголовное правонарушение было совершено впервые, оно нетяжкое, осужденный ранее не судимый и положительно характеризуется. Поэтому 3 года реального заключения заменили освобождением от отбывания наказания с испытанием (испытательный срок).

Раньше мы писали, сколько священников в Украине имеют бронирование.

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