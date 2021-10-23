"Свидетельства о смерти": Венедиктова пригрозила причастным к "индустрии" поддельных COVID-справок

Более 100 человек получили сообщение о подозрении.

Офис генерального прокурора берет под личный контроль производства, которые касаются подделки COVID сертификатов, и доводит их до приговоров.

Об этом на своей странице в Facebook написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, в стране растет не только заболеваемость коронавирусом и смертность от осложнений, но и подделки результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов, внесение недостоверных данных в электронные базы.

Фейковые сертификаты Венедиктова называет "игрой в рултку" и "кровавой макулатурой".

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"Есть такие нарушения закона, которые почему-то кажутся мелкими, но в итоге приводят к непоправимому. Я говорю о тех негодяях, которые торгуют человеческими жизнями. Они, правда, уверовали в то, что продают всего-навсего бумажки — сертификаты о вакцинации. но это, как они наивно полагают, бумажки часто превращаются в свидетельства о смерти", — говорится в ее заметке.

Руководительница Офиса генерального прокурора сообщила, что половина из почти 800 нынешних уголовных производств касаются махинаций с документами о прививках. Сейчас 104 лицам уже сообщено о подозрении, а в суд направлено 88 обвинительных актов.

"Среди фигурантов: разнообразные мошенники, медики, представители лабораторий, аптек, турфирм и тому подобное. Бонусом к путевок продают фейковые отрицательные тесты на COVID, тем самым расширяя географию возможного распространения опасного вируса. Я сейчас обращаюсь к тем, кто так или иначе причастен к "индустрии" и прошу остановиться, одуматься и все еще раз взвесить. Вас найдут и привлекут к уголовной ответственности. Я обещаю", — отметила Венедиктова.

Вспомнила Венедиктова эс-депутата Надежду Савченко, которую задержали в "Борисполе" с поддельным сертификатом; группу лиц из Луганской области, которые фальсифицируют справки; пять приговоров о подделке документов с Волыни и тому подобное.

"Поддельная справка — пропуск скорее в реанимацию, в лучшем случае, к полицейскому или прокурора, чем на моря, в транспорт или какие-то учреждения. Вакцины — доступные, здоровье — бесценно. Вакцинируйтесь — позаботьтесь о себе и окружающих! А если задумали помешать и "заработать" на человеческих жизнях деньги, мы вас найдем и популярно объясним, что делать так нельзя и закон это прямо запрещает ", — написала она.

Как сообщалось, в Украине уже почти 800 уголовных дел по факту подделки COVID сертификатов. В МВД призвали сообщать о фактах подделки сертификатов о вакцинации на горячую линию киберполиции. К слову, во избежание проблем с законом, стоит вакцинироваться от COVID-19 и бесплатно получить сертификат.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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