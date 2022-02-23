"Свидетельствуют о том, насколько далеко от действительности есть его понимание истории": американский историк о высказывании Путина

"Свидетельствуют о том, насколько далеко от действительности есть его понимание истории": американский историк о высказывании Путина

Роман Шпорлюк отметил, что слова Путина о том, что украинцы и россияне один народ, являются кризисом идентичности России.

Американский историк, бывший руководитель Украинского научного института Гарвардского университета Роман Шпорлюк считает, что высказывания Путина по истории, вредны для самих россиян.

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Об этом он рассказал в интервью польскому изданию "Новая Польша".

Он отметил, что слова Путина о том, что украинцы и русские один народ, являются кризисом идентичности России.

"Это признак кризиса идентичности России, а слова президента тому свидетельства. Высказывания Путина свидетельствуют, насколько далеко от действительности его понимание истории, прежде всего истории России. Высказывания Путина, касающиеся присоединения Украины, порождают также вопрос: или, например, надволжские татары так же его хотят? Не думаю. Мечтают ли люди на Дальнем Востоке о том, чтобы Львов присоединили к России? Не думаю. Путин такими высказываниями ставит под сомнение существование российской нации", — считает историк.

Он добавляет, что концепция Путина — этнический национализм, растущий на этнографической почве. Она остро указывает на границы, не признает даже тех фактов истории, которые признавали историки Российской империи.

"Путин не видит, не признает или не понимает, что его концепция этнической идентичности россиян и украинцев есть своеобразное отрицание концепции всероссийской государственной идентичности в пределах РФ. Он не создает русскую нацию как самостоятельную: его концепция русской нации не является концепцией, в которой эта нация чувствовала бы себя независимой. Это нация, подлежащая власти", — считает Роман Шпорлюк.

Напомним, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президент России Владимир Путин больше не признает независимость Украины в соответствии с международным правом.