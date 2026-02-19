Свидетеля Иеговы посадили в тюрьму за отказ идти в ТЦК и мобилизоваться: детали

Мобилизация в Украине / © ТСН

Стрыйский горрайонный суд Львовской области вынес приговор по делу об уклонении от мобилизации по религиозным мотивам. Местный житель Виталий Г., священнослужитель религиозной организации «Свидетели Иеговы», получил реальный тюремный срок после того, как отказался брать в руки оружие и просил заменить военную службу на альтернативную.

Об этом пишет ZAXID.NET.

Согласно материалам судебного дела, события развернулись весной 2024 года. 16 апреля Виталий Г. самостоятельно прибыл в местные ТЦК и СП с целью обновления учетных данных. До этого момента, по словам подсудимого, он никаких повесток не получал.

В военкомате мужчину направили на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК), которая признала его пригодным к несению военной службы в условиях военного времени. Сразу после этого ему вручили «боевую» повестку о вызове на 17 апреля для отправки в воинскую часть.

Однако в определенный день мужчина в центр комплектования не явился, что стало основанием для оглашения ему подозрения в уклонении от службы по статье 336 Уголовного кодекса Украины.

Религиозные убеждения вместо оружия

Во время судебного заседания Виталий Г. свою вину в уклонении отверг. Он объяснил, что после прохождения ВЛК написал официальное заявление с просьбой направить его на альтернативную (невоенную) службу.

Свою позицию мужчина аргументировал религиозными убеждениями. Он рассказал, что присоединился к «Свидетелям Иеговы» еще в 2013 году — задолго до начала полномасштабного вторжения, а с 2023 года официально занимает должность священнослужителя в стрийской общине этой конфессии. Вероисповедание строго-настрого запрещает ему брать в руки оружие. Вместо военной службы мужчина активно занимался волонтерством и оказанием гуманитарной помощи. Не явившись на отправку, он направил в ТЦК письмо с подробными объяснениями своей позиции.

Позиция суда: действует ли альтернативная служба во время войны

Представители ТЦК в суде категорически отрицали возможность удовлетворения просьбы подсудимого. Они подчеркнули, что право на альтернативную службу законодательно закреплено исключительно для мирного времени, в то время как в условиях военного положения таких исключений для верующих не предусмотрено.

Анализируя дело, судья Виктория Бучковская опиралась на нормы Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», фактически приостанавливает право на альтернативную службу во время действия военного положения. Кроме того, суд учел соответствующую практику и решение Верховного суда Украины, а также Европейского суда по правам человека.

Взвесив все обстоятельства, суд признал Виталия Г. виновным в уклонении от призыва во время мобилизации и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу — осужденный имеет право обжаловать его в апелляционном порядке.

Напомним, Верховный Суд Украины отказал в открытии кассационного производства по жалобе сотрудника Золочевского РТЦК и СП Богдана А., ранее признанного виновным в незаконной мобилизации мужчины с правом на отсрочку.

Речь идет о случившемся в сентябре 2025 года. Житель Львовщины Владимир Малицкий, являвшийся единственным опекуном 82-летнего отца с инвалидностью I группы, явился в ТЦК для обновления данных и подтверждения отсрочки. Несмотря на основания для освобождения от призыва и соответствующие данные по личному делу, его принудительно направили на прохождение службы.

После огласки и вмешательства общественности мужчину уволили с полигона и официально списали с военной службы. Суд признал должностного лица виновным в превышении служебных полномочий и назначил штраф в 34 тысяч гривен.

Напомним, недавно правоохранители ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном госпитале ВСУ. Высокопоставленный чиновник фиктивно оформлял знакомых на службу, присваивая их денежное обеспечение.