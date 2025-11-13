- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 278
- Время на прочтение
- 1 мин
Свириденко анонсировала масштабный аудит всех госкомпаний — под проверкой и энергетика
Правительство Украины проведет аудит всех государственных компаний, в том числе энергетических.
В Украине приступят к масштабному аудиту деятельности государственных компаний, в частности в сфере энергетики.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время заседания правительства.
По ее словам, наблюдательным советам поручено провести проверку состояния работы госпредприятий, особенно в части закупок.
Напомним, накануне премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что СНБО рассмотрит введение санкций против бизнесменов Вадима Миндича и Александра Цукермана. Соответствующие предложения обсуждались на заседании Кабмина, после чего президент Владимир Зеленский анонсировал принятие решений Советом нацбезопасности и обороны.
Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что правительство дорабатывало документ по санкциям против Миндича — по его словам, изменения инициировал Офис Президента.
Как писали СМИ, Миндич покинул Украину в направлении Польши за четыре часа до обысков в его квартире в доме по улице Грушевского в Киеве. В Госпогранслужбе пояснили, что его выезд был законным, поскольку бизнесмен имеет троих детей до 18 лет и на момент пересечения границы не имел ограничений.
Тем временем 61-летний Александр Цукерман уехал из Украины несколько недель назад. По информации "Схем", у него есть паспорт гражданина Израиля, которым пользовался для выезда еще до начала полномасштабного вторжения.