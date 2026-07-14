Свириденко больше не премьер Украины: Рада отправила ее в отставку

Юлия Свириденко

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Во вторник, 14 июля, Верховная Рада уволила Юлию Свириденко с должности премьер-министра Украины, которую занимала почти год.

Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады.

За отставку Свириденко проголосовало 258 народных депутатов. Новый премьер-министр планируется избрать в четверг, 16 июля.

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Что сказала Свириденко перед своей отставкой

Выступая в Раде, она заявила, что за время ее руководства правительством Украина получила 90 миллиардов евро кредита от ЕС, открыла первые переговорные кластеры о членстве Украины в ЕС, а также напомнила о прохождении зимы 2025-2026 годов.

Кроме того, Свириденко предупредила нового главу Кабмина о главном вызове в условиях войны.

«Главным вызовом для правительства будет прохождение зимы в условиях российских атак. Россияне хотели, чтобы мы замерзли в прошлом году — им это не удалось. Чтобы подготовиться к следующей зиме, мы утвердили так называемые планы устойчивости всех регионов, и мы их внедряем ежедневно. Также важным компонентом нашей политики была промышленная политика», — сказала она.

Накануне министер официально подала заявление о своей отставке с поста главы правительства в Верховную Раду. Об этом сообщил глава ВР Руслан Стефанчук. Он поблагодарил ее за работу во главе Кабмина «в чрезвычайно сложное для государства время, вклад в укрепление экономики, поддержку людей и продвижение Украины на пути в Европейский Союз».

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Свириденко объяснила, почему ушла в отставку

Во вторник, 14 июля, Комитет Верховной Рады поддержал отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Там она назвала причины своей отставки. По ее словам, Зеленский четко дал понять, что необходима перегрузка Кабмина и усиление определенных направлений.

«Этому предшествовал разговор с Президентом, который четко дал понять желание обновления и перезагрузки правительства. И усиление конкретных направлений. Если есть необходимость усиления направлений, то решение понятно и объективно», — сказала она на заседании.

Свириденко стала премьер-министром Украины 17 июля 2025 года. До этого она возглавляла Министерство экономики. Народный депутат Украины Ярослав Железняк предположил, что ее могут назначить послом в Соединенные Штаты Америки. По данным трех источников Суспільного в окружении Свириденко, она не рассматривает для себя эту вакансию.

Кто может возглавить правительство после отставки Свириденко

По данным СМИ и некоторых народных избранников, новым премьером, скорее всего, станет глава Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» Сергей Корецкий. 12 июля президент Зеленский провел встречи с министрами и топ-чиновниками страны, среди них был Сергей Корецкий. Он поблагодарил его «за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний — Укрнафты и Нафтогаза».

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Отставка правительства — что известно

Напомним, 12 июля президент Украины анонсировал кадровые изменения в Кабинете министров и сообщил об отставке Свириденко с поста главы Кабмина. Вместо этого он предложил ей другую должность.

Нардеп Железняк обнародовал предварительно сформированный список министров, которые могут сохранить свои должности или возглавить новые ведомства. В частности, по информации народного депутата, в правительстве снова рассматривают увольнение министра образования и науки Оксена Лесного. Вероятным кандидатом на его место Николай Трофименко.

Голосование за новый состав Кабинета Министров планируется в среду, 15 июля.

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