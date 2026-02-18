- Дата публикации
Свириденко назвали дороги, которые отремонтируют в этом году в первую очередь
Расходы на ремонт дорог предусмотрены в бюджете на 2026 год, при этом правительство ищет возможности для дополнительного финансирования.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в этом году в Украине будут ремонтировать прежде всего те дороги, которые обеспечивают логистику для Сил обороны.
Об этом она написала в своем сообщении в Telegram.
Глава правительства поручила вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством восстановления срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования.
«Прежде всего это стратегически важные маршруты, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры», — подчеркнула она.
По словам Свириденко, работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия.
Премьер-министр добавила, что расходы на ремонт дорог предусмотрены в бюджете на 2026 год.
«Правительство работает над обеспечением дополнительного финансирования», — добавила она.
Напомним, в Киеве 9 должностных лиц коммунальных предприятий получили подозрения из-за ненадлежащей чистки дорог и тротуаров от снега и льда. Служебная халатность руководителей дорожно-эксплуатационных предприятий привела к травматизму среди горожан.