Свириденко назвали дороги, которые отремонтируют в этом году в первую очередь

Ремонт дорог / © КГГА

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в этом году в Украине будут ремонтировать прежде всего те дороги, которые обеспечивают логистику для Сил обороны.

Об этом она написала в своем сообщении в Telegram.

Глава правительства поручила вице-премьер-министру по восстановлению Украины Алексею Кулебе вместе с Государственным агентством восстановления срочно обеспечить готовность к выполнению текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования.

«Прежде всего это стратегически важные маршруты, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин, а также работу критической инфраструктуры», — подчеркнула она.

По словам Свириденко, работы должны быть начаты, как только это позволят погодные условия.

Премьер-министр добавила, что расходы на ремонт дорог предусмотрены в бюджете на 2026 год.

«Правительство работает над обеспечением дополнительного финансирования», — добавила она.

