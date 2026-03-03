Свириденко объяснила, какие дороги будут ремонтировать и хватит ли денег

Ремонт дороги / © УНИАН

Кабинет министров готов использовать средства резервного фонда и искать дополнительные источники финансирования, если Министерству развития громад и территорий не хватит бюджета на восстановление автодорог.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время брифинга по результатам заседания СНБО во вторник.

По словам главы правительства, на государственные дороги общего пользования уже вышли более тысячи ремонтников. Свириденко подчеркнула, что сейчас усилия сосредоточены на поддержке проездного состояния дорог, а не на масштабной реконструкции.

«Конечно, речь идет не о капитальных ремонтах, а о ямочных ремонтах. Мы все ездим по дорогам, мы все понимаем состояние дорог. У нас определены приоритетные направления и определено финансирование, которое есть в бюджете Министерства развития», — отметила премьер-министр.

Несмотря на наличие утвержденного финансирования, правительство рассматривает варианты оперативного покрытия дефицита. Если выделенных лимитов окажется недостаточно для критических участков, Кабмин направит на эти нужды ресурсы из резервного фонда.

Напомним, из-за критического состояния дорожного покрытия в Украине стоимость горючего на АЗС может вырасти примерно на 1%.

Агентство восстановления объяснило, почему главные трассы страны после зимы в плачевном состоянии.

Ранее мы писали, что мост Патона в Киеве перешел из разряда «теоретически опасных» в фазу реальной угрозы. Эксперты НАН Украины бьют тревогу: авария может произойти в любой момент, а ситуация официально признана критической.