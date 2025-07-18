Свириденко подтвердила подготовку нового соглашения между Украиной и США: детали

Юлия Свириденко

Реклама

Украина и Соединенные Штаты ведут активные переговоры по знаковому соглашению. Она предусматривает инвестиции США в отечественное производство беспилотников в Киеве, а также закупку американской стороной украинских дронов. Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Об этом сообщает Reuters.

Стратегический шаг для оборонной промышленности

Заявление Свириденко прозвучало на следующий день после того, как президент Владимир Зеленский поручил вновь правительству расширить производство вооружений в Украине и укрепить связи со стратегическими партнерами.

Реклама

«Мы планируем подписать „соглашение о дронах“ с Соединенными Штатами. Мы обсуждаем инвестиции в расширение производства украинских дронов США», — отметила Свириденко.

Она также добавила, что речь идет о «закупке большой партии украинских беспилотников». По ее словам, политическое решение по соглашению уже принято президентом Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, и чиновники обсуждают детали.

Читайте также Трамп и Зеленский готовят "мегасоглашение": о чем идет речь

Укрепление связей и перспективы

Ранее на этой неделе Владимир Зеленский рассказал, что он и Дональд Трамп рассматривают соглашение, по которому Вашингтон будет покупать проверенные на поле боя украинские беспилотники, а Киев — оружие в США. Ожидается, что новое украинское правительство под руководством Юлии Свириденко будет способствовать укреплению связей с администрацией Трампа, которая в последнее время усиливает критику России из-за ее авиаударов по Украине.

Юлия Свириденко хорошо известна в Вашингтоне благодаря успешным переговорам по соглашению о льготном доступе США к минеральным богатствам Украины, которое должно пополнить фонд реконструкции страны.

Реклама

В ходе брифинга в Киеве министр экономики Алексей Соболев также сообщил, что совет директоров совместного американо-украинского фонда впервые соберется до конца лета.

Напомним, президенты США и Украины рассматривают возможность заключения масштабного соглашения, предусматривающего закупку Вашингтоном боевых БПЛА украинского производства в обмен на американское оружие.

Киев обяжется закупать значительное количество американского вооружения.