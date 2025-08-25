Свириденко призналась, уехал ли ее родной брат из Украины

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила, что ее родной брат Виталий Свириденко проживает за границей.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Во время Национального молитвенного завтрака в Киеве журналистка Радио Свобода спросила Свириденко, правда ли, что ее брат покинул Украину после начала полномасштабного вторжения.

В ответ она отметила, что ее брат уехал еще до начала войны. На уточняющий вопрос, не вернулся ли он в Украину, она сказала: «Он проживает за границей». Виталий Свириденко ранее был депутатом Черниговского областного совета от партии «Слуга народа».

Напомним, Юлия Свириденко очень хорошо заботилась о своей репутации, поэтому она почти не связана с громкими скандалами. Однако определенный конфликт возник перед назначением на должность премьер-министра Украины. Тогда оппозиционные политики выразили возмущение из-за данных ее декларации. Согласно документу, за полгода преподавания в Киевской школе экономики (KSE) в 2024 году она заработала более 3 миллионов гривен.