Свириденко уходит с поста премьера: кто может возглавить новое правительство

Кабинет Министров / © Associated Press

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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в ближайшее время может покинуть свой пост, чтобы перейти на дипломатическую работу и возглавить посольство Украины в США.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, ее отставка автоматически повлечет увольнение всего Кабинета Министров и запустит процесс полной перезагрузки правительства.

По состоянию на сегодняшний день окончательного кандидата на должность нового премьер-министра еще нет — продолжаются политические консультации.

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Как сообщил Железняк, среди претендентов, чьи кандидатуры рассматриваются на главное кресло в правительстве, фигурируют четыре фамилии:

Генеральный директор "Нефтегаза" Сергей Корецкий

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмигаль, ранее занимавший должность премьера.

Министр обороны Михаил Федоров

Мэр города Харьков Игорь Терехов

По информации нардепа, перевод Юлии Свириденко на должность посла в Вашингтоне несколько вынужденный шаг, к которому власти не готовились заранее.

"На этой пленарной неделе 13-14 июля точно будет увольнение премьера. Это означает, что все правительство уходит в отставку и становится "исполняющим обязанности". Временно роль ПМ будет выполнять Шмигаль, как первый вице-премьер", - объясняет Железняк.

Во вторник фракция "Слуга народа" соберется на заседание для обсуждения кадровых вопросов. Однако не факт, что назначение нового премьера и утверждение нового состава Кабмина состоится на этой же неделе.

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Согласно процедуре, это должно быть два отдельных голосования: сначала парламент назначает премьер-министра, а уже он впоследствии представляет на рассмотрение Совета свой состав правительства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабное правительственное обновление. Зеленский заявил о переформатировании правительства и силовых структур. В ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть кадровые назначения и увольнения, которые могут существенно изменить состав Кабмина.

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