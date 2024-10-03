"Свобода" за 12 тыс. евро: в Винницкой области чиновник организовал элитный канал побега за границу

В Украине разоблачена масштабная схема незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу Украины. Главным фигурантом дела оказался начальник одного из территориальных сервисных центров в Винницкой области.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

По информации правоохранителей, чиновник организовал нелегальный канал выезда из страны за пределами официальных пунктов пропуска. Схема действовала следующим образом: фигурант лично договаривался с клиентами, определял место и время сбора группы, после чего отвозил их в приграничную зону Могилев-Подольска. Оттуда "клиенты" должны были самостоятельно пересечь границу с Республикой Молдова. Стоимость такой "услуги" составляла 12 000 евро с человека.

Оперативники Винницкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции в сотрудничестве со следователями полиции Винницкой области провели спецоперацию по задержанию чиновника. При физической поддержке бойцов спецподразделения полиции "КОРД" он был задержан сразу после получения полной суммы от "клиента".

Во время обысков у подозреваемого изъяли деньги в разной валюте, ноутбук и мобильные телефоны, которые, вероятно, использовались для организации незаконной деятельности.

Задержанному уже объявлено о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). За совершенное ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье двое уклонистов натянули на себя военную форму, чтобы притвориться пограничниками и незаметно сбежать в Венгрию.

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