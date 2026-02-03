"Свободная экономическая зона" на Донбассе: Сибига ответил, согласится ли на это Украина

Андрей Сибига / © МИД Украины

Реклама

Украина рассматривает возможность создания специальной экономической зоны как одного из вариантов выхода из тупиковой ситуации в переговорном процессе с РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время публичного интервью на площадке "Новой страны", передает LB.ua.

Глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что такой шаг должен базироваться исключительно на национальном законодательстве и нормах международного права. По его словам, главным приоритетом остается соблюдение приемлемой для Киева модальности, не допускающей уступок в ключевых государственных вопросах.

Реклама

«Не может быть никаких инициатив, формул на средства украинского суверенитета. То есть это очевидно, понятно и не обсуждается», — заявил Андрей Сибига, отвечая на вопрос о возможности компромиссов.

Он также добавил, что путь к деэскалации требует взаимных шагов от обеих сторон конфликта. Комментируя смену терминологии из «свободной» на «специальную» зону, министр отметил, что речь идет о поиске действенной формулы для развития мирного процесса. Он акцентировал внимание на том, что использование термина «зона» предполагает определение конкретного пространства для реализации экономических инструментов.

«Одна из опций, как выйти из этой тупиковой ситуации, — найти способ, основанный на международном праве, нашем праве относительно возможной специальной экономической зоны», — резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

Также добавил, что украинская сторона продолжает отстаивать свои «красные линии», пытаясь найти юридически выверенные механизмы, которые позволят сдвинуть переговоры с мертвой точки без ущерба для национальных интересов. Внедрение таких зон рассматривается не как политическая уступка, а инструмент стабилизации и будущего восстановления в рамках общей стратегии деоккупации и реинтеграции.

Реклама

Что известно о территориальных вопросах в мирных переговорах

Ранее NYT сообщал, что мирное соглашение Трампа с Зеленским столкнулось с трудностями из-за позиции России, сложных территориальных вопросов и внутриполитических рисков в США.

Зеленский отверг возможность официальной передачи украинских территорий России в обмен на мир.

Эксперт и дипломат Александр Мацука объяснил, зачем США давят на Украину , чтобы она сама отдала территории России.

Ранее Андрей Сибига заявил, что гарантии безопасности от США не затрагивают территориальную целостность Украины, а перемирие станет основой для мирных переговоров.