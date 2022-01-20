Свободные путешествия, несмотря на коронавирус: ВОЗ призывает не закрывать границы из-за "Омикрона"

Мол, это сильно помешает экономике.

В ВОЗ не рекомендуют странам закрывать границы из-за штамма коронавируса "Омикрон", который сейчас распространяется по миру.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 января.

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В организации говорят, что это не предотвращает распространение COVID-19, а вредит экономике государств. Советуют также не требовать подтверждения прививки от коронавируса как главного условия для въезда, потому что вакцины не равномерно распределяются в мире.

В то же время в ВОЗ не спешат говорить, что пандемия закончится уже в этом году. В организации опровергают слухи о том, что "Омикрон" – это последний вариант COVID-19.

В ВОЗ не рекомендуют странам закрывать границы из-за штамма "Омикрон"

К слову, в Чехии решили отменить обязательную вакцинацию, одобренную предыдущим правительством. Обязательной прививкой должно быть для людей старше 60 лет, медработников, полисменов и пожарных. В настоящее время в Чехии по две дозы получили около 63% населения, что является одним из самых низких показателей в Европе.

Как сообщалось, в ВОЗ говорят, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, кому нужны "бустеры". Пока нет доказательств того, что здоровым детям и подросткам нужны бустерные дозы вакцины против COVID-19.

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